A város díszpolgára, dr. Abonyi József 1920 május 14-én Baján született, Pákolitz József néven, sváb család sarjaként. A III. Béla Gimnáziumban végzett, rendkívül erős szálakkal kötődött az alma materhez. Dr. Munczig Dénesné, a III. Béla Gimnázium igazgatója, méltatásában kiemelte az egykori tüdőgyógyász műveltségét, emberiességét.

– Dr. Abonyi József elmondása szerint nagyon sokat tanult a ciszterektől, tantárgyi vonatkozásban, emberségben, erkölcsileg is. A ciszterektől szerzett műveltsége olyanná tette őt, mint egy huszadik századi polihisztort. Széles körű tájékozottsága, szerteágazó tudás, emberszeretete, emberséges magatartás jellemezték a doktort. Szinte a haláláig mindennap olvasott szakirodalmat, szépirodalmat. Naprakész tudással rendelkezett. Rendkívül kultúra kedvelő és művelő ember volt. A vízügy kamara zenekarnak oszlopos tagja volt, amely az évek során országos hírű zenekarrá alakult – mondta a baon.hu-nak dr. Munczig Dénesné. Dr. Abonyi József, a még élő osztálytársakkal, 1989-ben megalapította az ő javaslatára a Bélás Baráti Kört. Alapítója és első elnöke is volt a körnek, valamint nagyon sokáig vezetőségi tagja.

Szívügye volt a III. Béla Gimnázium, a Bélás Baráti Körnek a működtetése.

A néhai tüdőgyógyász híres volt bridzs partijairól is. Egészen idős koráig nemzetközi bridzspartikon vett részt. Logikai képessége kiemelkedő volt.

– Ami még jellemző volt rá, az a lokálpatriotizmus. Többször hívták klinikára, egyetemre oktatónak, de ő Baját soha nem hagyta el, hű maradt a városához. A III. Béla Gimnázium olyan fontos részét képezte életének, hogy az intézmény épülete volt a monitor képernyővédő képe is – részletezte hírportálunknak az igazgató.

Dr. Munczig Dénesné a III Béla Gimnázium igazgatója méltatta dr. Abonyi József néhai tüdőgyógyászt, főorvost

Fotó: Márton Anna

A tüdőgyógyász orvos a betegeivel is rendkívül empatikusan bánt, a kollégái úgy emlékeznek vissza rá, hogy egy nagy családot alkottak. Abonyi Józsefnek két szenvedélye volt, rendszeresen bridzsezett a világhálón a barátokkal, ez állandóan frissen tartotta memóriáját és a kombinációs készségét. Naponta öt órát is játszott. Másik szenvedélye a zene volt. Már gyerekkorában hegedült, később vonósnégyesben is játszott. Utolsó évében a baon.hu-nak így nyilatkozott: – Teljes életet kell élni, arra kell törekedni, hogy ne csak a szakma legyen fontos, az érzelmi életet is gazdagítani kell. Ebben a művészetek és az irodalom segítenek. A szépet kell megtalálni. Például barokk zenét kell hallgatni, hihetetlen szép tud lenni – mesélte lelkesen Abonyi József.

– Visszagondolva az életemre, van pár dolog, amit kiemelnék a boldog, kiegyensúlyozott életért. Elsőként szerintem a legfontosabb, hogy megismerjük önmagunkat. Másodsorban szeretni kell az embereket, humánusnak kell lenni. Ebbe sok minden beletartozik, toleránsnak kell lenni, nem tudnék megnevezni egyetlenegy embert sem, akire haragudnék. Gyűlölni meg soha senkit sem gyűlöltem. A lelki egyensúlyt az adja meg, hogy senkivel sem vagyok feszültségben. El kell fogadni mindenkit olyannak, amilyen – mondta egykor hírportálunknak a néhai főorvos. Dr. Abonyi József néhai tüdőgyógyász főorvos 2020 december 16-án hunyt el, az emléktábla avatását halálának harmadik évfordulójához közel rendezték 2023 december 19-én. Az ünnepségre meghívást kapott a család, a régi munkatársak, és a III. Béla Gimnázium tanulói.