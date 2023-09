Mint azt korábban megírtuk, 355 095 forint állt azon a számlán, amelyet az áramszolgáltató küldött augusztusban a tázlári plébániának. Meg is hökkent ennek láttán Isten tázlári szolgája. Mint mondta, pont a születésnapjára kapta az éves elszámolást, amelyen ez a nagy összeg szerepelt.

Az atya a közösségi médián keresztül fordult a hívekhez, hogy segítsenek megoldani a számla kiegyenlítését, mivel a költségvetésük nem ekkora áramszámla fizetésére van beállítva. Szerdán kérdeztük rá, hogy áll a számla kiegyenlítésének a kérdése. A plébános örömmel újságolta, hogy mindent megoldottak, ugyanis több hívő is támogatta a hiányzó pénz összegyűjtését. Volt, aki 50 ezret ajánlott fel, mások kisebb összegeket. Volt, aki a környékről küldött segítséget, de olyan is akadt, aki a Bácskából juttatta el a pénzt neki. Emellett a plébánia költségvetésében is volt annyi tartalék, hogy ne kapcsolják ki a világítást.

Mint mondta, ellenőrizte a villanyórát, amely, ha nincs fogyasztás, akkor leáll a mérő mozgása, azaz nem zárlatról volt szó. Egy korábban végzett felújítás miatt történt meg a fogyasztás növekedése.