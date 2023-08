Mint azt korábban megírtuk, a fizetendő összeg 355.095 forint – ez állt azon a számlán, amelyet az áramszolgáltató küldött a minap a tázlári plébániának. Meg is hökkent ennek láttán Mezei Ferenc plébános, aki Tázláron szolgál. Mint mondta, pont a születésnapjára kapta az éves elszámolást, amelyen ez a nagy összeg szerepel. Az atya a közösségi médián keresztül fordult a hívekhez, hogy segítsenek megoldani a számla kiegyenlítését, mivel a költségvetésük nem ekkora áramszámla fizetésére van beállítva.

Szerda délelőtt kaptuk a hírt a plébánostól, miszerint 80 ezer forintnyi felajánlás már érkezett a hívőktől, illetve ezt egészítik ki az időközben befolyt perselypénzzel is. Emellett Mezei atya is hozzátesz az illetményéből is egy bizonyos összeget, de ez még mindig nem fedi a 355 ezer forintos számlát.