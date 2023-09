A megvalósult energetikai beruházásoknak köszönhetően, és az átgondolt energiafelhasználással azonban Fülöp Róbert bízik abban, hogy magasabb energiaárak ellenére is működőképesek maradnak az önkormányzati intézmények. A polgármester kiemelte azt is, hogy az elmúlt időszakban kormányzati segítség is érkezett az önkormányzatnak a megemelkedett energiaárak kompenzálására. A polgármester szólt arról is, hogy az egyre növekvő igények miatt, egy új bölcsődét is szeretne építeni az önkormányzat, amely a Kertvárosi Tagóvoda mellett kapna helyet, ehhez hamarosan pályázatot nyújt be az önkormányzat.

Bányai Gábor kormánybiztos, a térség (Fidesz-KDNP) egyéni országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a választókerületben az összes állami, önkormányzati fenntartású közintézmény vagy újjáépült, vagy részlegesen, illetve teljesen fel lett újítva.

– Nagyon sok helyen új intézmények épültek, bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola szintjéig, közel 20 milliárd forint fejlesztési összeg érkezett az elmúlt esztendőkben ebbe a térségbe – mondta a kormánybiztos. Hozzátette: a 2024-2028-as ciklus kiemelkedő vállalkozása lesz a halasi kórház felújításának második üteme.