A felújításra vonatkozó szerződést a kivitelezővel a napokban írták alá a halasi városházán, a munkálatok ezt követően el is kezdődtek. A felállványozott épületben kívül és belül jó ütemben haladnak a felújítással, a külső homlokzatra már fel is helyezték az új hőszigetelő burkolatot. A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében nyert a város 52,5 millió forintot a beruházásra, a támogatásból korszerűsítik az óvoda épületének a fűtésrendszerét, külső hőszigetelést kap és új külső ablakokat, ajtókat építenek be.

Az önkormányzat azt reméli, hogy a teljes körű energetikai korszerűsítés után jelentősen csökken majd az épület üzemeltetési költsége, a legnagyobb megtakarítást a fűtésszámlán várják.

Az óvoda épülete a korábbi külső jellegét továbbra is megőrzi, a beépített új korszerű, hőszigetelt nyílászárók, a régiekhez hasonlóan boltívesek, valamint a jellegzetes építészeti motívumok is ugyanúgy visszakerülnek a külső homlokzatra, ahogy az a felújítás előtt látható volt, így az épület külső homlokzatának megjelenése nagyban fog hasonlítani az eredetire. Szigetelik a födémszerkezetet is, valamint akadálymentesítik az épületet. A felújítási munkálatokkal a következő óvodai tanév előtt végeznek, így a gyerekek egy megújult óvodába térhetnek vissza.

Az energiaárak robbanása miatt megemelkedtek a fűtési- és villamosenergia-költségek a halasi önkormányzati intézményeknél is, a város azonban előrelátóan a korábbi években szinte az összes önkormányzati intézményének épületét energetikailag korszerűsítette, így a költségek növekedése némileg kisebb, mintha ezek a beruházások elmaradtak volna. A legtöbb épületre napelemeket szereltek fel, valamint hőszigetelték, új nyílászárókat építettek be és a fűtési rendszereket korszerűsítették.