A 2018 óta működő Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda a kezdetektől fogva fontos küldetésének tartja a demenciával és az Alzheimer-kórral kapcsolatos társadalmi érzékenyítést, a prevencióban való aktív részvételt, illetve a betegek, a hozzátartozóik, illetve a velük foglalkozó szakemberek szakmai támogatását és tájékoztatását. Ennek jegyében immár hatodik éve rendezi meg az iroda az Alzheimer Café rendezvénysorozatot, valamint az Alzheimer-világnaphoz kapcsolódó figyelemfelhívó sétát. Ezek a rendezvények, illetve az iroda ilyen irányú tevékenysége szervesen illeszkedik a Települési Demencia Akcióprogramba, mely egy országosan is egyedülálló kezdeményezés annak érdekében, hogy Kecskemét demensbarát településsé váljon. Pataki Mariann, az ESZII igazgatója elmondta, hogy a programon belül memória koordinátorok működnek az ESZII épületében és a családokhoz is ellátogatnak, valamint klubokat is tartanak. Az épületen belül személy gondozás és demenciaszűrés zajlik. Szintén az intézményben történik a Memória Kuckó nevű, kézműves-foglalkozást, tornát magában foglaló fejlesztés. A Ginkgo Klub a családok önsegítő közössége. Mégis, a demenciával kapcsolatosan a legjelentősebb a személyes gondozás, ami az idős személyek otthonában történik. Mindezek nem csak a demencia hónap keretében, hanem egész évben elérhetők az ESZII-nél.

Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere elmondta, hogy miután az egészségügyi ellátórendszernek köszönhetően Kecskeméten egyre szebb kort érnek meg az idősek, ezért külön foglalkoznak a demencia jelentette problémával.

A városban mind a demenciával érintett idősek, mind pedig a betegség elleni küzdelemben résztvevő családtagok is megfelelő segítséget kapnak.

A szolgáltatásokkal hálózatot építettek ki Kecskeméten a klubok, civil szervezetek közreműködésével, így sokoldalú segítséget, támogatást kapnak azok a családok, melyek érintettek az Alzheimer betegséggel.

Szemereyné Pataki Klaudia hangsúlyozta: Kecskeméten a városvezetés, és az érintett szakmai intézmények törekvése az, hogy a demenciával élők, a hozzátartozóik, illetve a velük foglalkozó szakemberek olyan támogató környezetet találjanak, amely a legmagasabb színvonalú, személyre szabott ellátások biztosítása, illetve egy el- és befogadó, együttműködő közösség kialakítása révén segítsék a minél magasabb életminőség elérését. Ezért hozta létre a város a Települési Demencia Akcióprogramot, és ezért támogatja az EFI működését is.

A polgármester arról is beszélt, hogy az ilyen kiterjedt demenciával kapcsolatos segítségnyújtás egyedülálló hazánk városai között.

A polgármester elmondta, hogy az idei esztendő különleges abban a tekintetben, hogy a séta előkészületei a szokottnál is szélesebb körű együttműködésben zajlottak. A séta során használt szélforgók elkészítésében aktívan részt vettek az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Idősgondozó Szolgálata által ellátott idősek, valamint a Margaréta Otthon lakói is.