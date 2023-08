Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Forrás: Olvasói fotó

Első helyezés

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy tűzoltóverseny kedves emlékét elevenítené fel. 2001. június 23-án a kiskőrösi járási tűzoltóversenyen a keceli tűzoltóság leányversenyzői első helyezést értek el. Felkészítőjük Dobár László rajparancsnok volt. Álló sorban balról: Travnyik János tűzoltó parancsnok, Takács Nóra, Huszár Anikó, Téglás Andrea, Molnár Márta, Fejes Katalin, Udvarhelyi István, a tűzoltóság titkára. Guggolnak balról: Béleczki Helga, Dobár László tűzoltó rajparancsnok, Gersner Anettázia, Téglás Judit. Fekvő sor: Fejes Anikó, Huszár Zita.

Forrás: Olvasói fotó

Kossuth-konferencia

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy több mint 20 évvel ezelőtti eseményre emlékezne vissza. A kecskeméti Helyőrségi Tiszti Klub Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója tiszteletére konferenciát szervezett. A felvétel a résztvevők egy részét örökítette meg a Kossuth szobornál a koszorúzást követően 2002. szeptember 13-án. Balról-jobbra : Csörsz Tünde, Kovács Györgyné, dr. Jósa Iván, vitéz dr. Juharosné Molnár Piroska, dr. Hermann Róbert, vitéz Gyenes Sándor, Pásztor Ferenc, Kenyeres Dénes alezredes, Irházi Gyula, Péterné Fehér Mária, Simon Balázs, dr. Földi János, dr. Szabó Dénes és Józsa Lajos.

Forrás: Olvasói fotó

Betlehem

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi emlékét osztaná meg, mellyel – bízik benne – sokaknak örömet okoz Ágasegyházán. Egy régi, több évtizeddel ezelőtti karácsonyi emléket idézne fel, a fotó egy betlehemes játék közben készült a gyerekekről.

Forrás: Olvasói fotó

Édesanya

Kecskemétről Szijjártó László édesanyját, Sipos Etelka emlét idézné meg ezzel az 1960-as években készült felvétellel. Olvasónk édesanyja a mama kertjében látható Szentkirályon, ahol a család legnagyobb lányaként felnőtt. Mindig nagyon dolgos volt, és szerető édesanya. Sajnos néhány éve már nem lehet közöttük, de szeretett emlékét örökre őrzik.

Forrás: Olvasói fotó

Szüreti felvonulás

Kecskemétről Hegedűs Andrásné Éva több mint két évtized távlatába repítené vissza Olvasóinkat. A Nyíri út 77/b. szám alatti Margaréta Nyugdíjasház, valamint a Napsugár nyugdíjas klub rendszeresen szervezett szüreti felvonulást. A programot a nyugdíjasház részéről többek között Olvasónk szervezte meg. Ez a fotó 2000-ben egy szüreti felvonulás vidám pillanatát örökítette meg.

Forrás: Olvasói fotó

Lakodalom

Kiskunmajsáról Rácz Andrásné egy 1970-ben készült fotóval nosztalgiázna, mely Kertész Imre és Kertész Imréné Hanga Regina lakodalmán készült.