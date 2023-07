Idén tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Strandok Éjszakáját, a Magyar Fürdőszövetség rendezvénysorozatát. A különleges éjszakai fürdőzést az ország számos településén megtartották, többek között Kecskeméten is.

A Kecskeméti Fürdőben egész napos programmal készültek a látogatóknak. Délelőtt és délután a kisgyermekes családoknak kedveztek, hiszen kézműves foglalkozások és gyerekprogramok várták a fürdő vendégeit. Este hat órától Rekop György, humorista szórakoztatta a közönséget, aki az esemény tematikájához igazította az előadását. Később, este kilenctől pedig DJ Afus zenélt, hiszen az éjszakai fürdőzés nemcsak a pancsolásról szól, hanem a szórakozásról is. Kicsik és nagyok egész éjszaka együtt táncoltak vagy éppen úszkáltak a hangulatvilágításban.

A látogatók véleményére is kíváncsiak voltunk. Bán Zoltán, kecskeméti diák például már tavaly is részt vett a rendezvényen, és idén is a barátaival érkezett. Szerinte sokkal izgalmasabb éjszaka strandolni a sötétben, de a legjobban a fények és a zene tetszett nekik.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.