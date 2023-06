A növényvédelmi munkálatok napjainkban is zajlanak Kecskeméten – mondta el Boros Gábor. Kecskemét igen kiterjedt település, közigazgatási területe Budapestnek közel fele, hatalmas zöldfelülettel, amit minden évben folyamatosan védenek a kártevők ellen. Márciusban tervszerű lemosó permetezést végeztek elsősorban a platán-, gesztenye- és egyéb díszfák, cserjék tekintetében. Ez a rügyekben, kéregben áttelelt károkozók ellen fontos védekezés, mely egész évben védelmet biztosít fáinknak. Május elején a vadgesztenyéket permetezték aknázómoly ellen. Jelenleg, májustól június végéig a platánfákat permetezik, de most csipkéspoloska és levélgomba ellen. Éjszaka, 22 óra és hajnali négy óra között lehet számítani a permetezőgépekre. Ez a fajta permetezés némi zajjal jár, de ez az ára annak, hogy hosszú távon élvezhessük fáink árnyékát – fogalmazott Boros Gábor. Szintén ebben az időszakban végzik a vegyes díszfák szövőlepke elleni permetezését is. A lepke fészkeit a KVÜ munkatársai nappal felderítik és éjszaka célzottan juttatják ki rájuk a növényvédőszert.

Boros Gábor hangsúlyozta, hogy az alkalmazott permetezőszerek munkaegészségügyi várakozási ideje nulla nap, azaz a fákra juttatva nem káros az egészségre, és ha autóra került, onnan is lemosható. A vezető emlékeztetett, hogy élelmezés-egészségügyi várakozási ideje (az az időtartam, amelynek az utolsó növényvédelmi kezelés és a betakarítás között el kell telnie) van a szereknek, ami 21 nap.

Folyamatosak a locsolási munkálatok is. Boros Gábor elmondta, hogy 60 ezer fa van a KVÜ kezelésében, ennek körülbelül 10 százaléka, mintegy hatezer fa csemete állapotú. Ezek vízellátásáról folyamatosan gondoskodnak, ami napi feladatot jelent. Idén városszerte 2800 darab öntözőzsákot helyeznek ki. Ennek lényege, hogy a beletöltött 50–70 liter vizet a zsák lassan, 10–12 óra alatt engedi el, így a mélygökérzethez is képes eljutni a víz, megakadályozva a fák kiszáradását. A zsákokat hetente újratöltik. Ennek érdekében a KVÜ folyamatosan bővíti az öntöző- és vízkiszállítási kapacitását – idén is fejlesztenek és a jövő évi fejlesztést is betervezték.

Az ügyvezető kitért arra, hogy a rendszeres esőnek és a melegnek köszönhetően igen gyorsan nő a fű. Kecskeméten kétmillió négyzetméter fűfelületet gondoznak. Ezek nyírására négy önjáró fűnyírótraktorral rendelkezik a KVÜ és két-három traktorral alvállalkozó segíti a munkát. Ezek nagy hatékonyságú gépek, de olyan helyeken, ahol utcabútorok vagy éppen villanyoszlopok vannak, nem tudják teljesen lenyírni a füvet, ilyen területeken fűkaszával érkeznek a kollégák.

Boros Gábor elmondta, hogy az egyes területek elhelyezkedése, frekventáltsága befolyásolja, hogy hányszor nyírják azokat. A városközponttal kezdenek és onnan kifelé haladva végzik a fűnyírást.

Egyre több a vadvirágos terület, melyek közül többet is meghagytak. Ökológiai szempontból nagy jelentősége van, de Boros Gábor hangsúlyozta, hogy biztonsági és esztétikai szempontból nem mindegy, hogy hol hagyják meg ezeket. Amikor ezek a virágok elszáradnak és lehullatják virágukat, akkor levágják őket a KVÜ munkatársai.

Boros Gábor elmondta, hogy a városvezetés kialakította a vadvirágos rét kategóriát. Ez olyan területeket jelöl, melyeket évente csak néhány alkalommal kezel a KVÜ, de ezek a városközponton kívüli, gyalogos forgalomtól nem érintett területek lehetnek.

Boros Gábor arról is beszélt, hogy az 1999. évi XIV. számú helyi rendelet kötelezi az ingatlantulajdonosokat a telekhatár és az úttest közötti zöldsáv tisztán tartására. Ha valaki ezt nem tartja be, a jegyző kezdeményezhet eljárást az ingatlan tulajdonosával szemben és közigazgatási eljárásban bírságot szabhat ki. Boros Gábor megjegyezte: sok esetben nagyon szépen karbantartják az ingatlanok tulajdonosai a házak előtti zöldfelületet, és hozzájárulnak közös területeink rendezett állapotához.