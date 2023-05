A környezetük védelméért fogtak össze

A napokban aláírták Kecskemét Környezetvédelmi Kartáját a városházán. A karta egy, a környezetvédelmet elősegítő együttműködési megállapodás, amit az önkormányzat a gazdasági szereplőkkel − mintegy 20 kecskeméti vállalattal − közösen írt alá a zöldítés jegyében. A kartát aláírók egyebek mellett vállalják, hogy tevékenységük során 2030-ra 40 százalékkal csökkentik szén-dioxid-kibocsátásukat a 2017-es bázisévhez képest, növelik a megújuló energiaforrások használatát és a vízvisszatartást, csökkentik telephelyeik hősziget hatását, és arra ösztönzik dolgozóikat, hogy kerékpárral járjanak munkába. Az országos szinten is egyedülálló kezdeményezés keretében az önkormányzat által összefogva a vállalások mellett a vállalatok megosztják egymással a környezetvédelemmel kapcsolatos jó gyakorlataikat is – számolt be a baon.hu.