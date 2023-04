Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Forrás: Olvasói fotó

Farsang

Páhiról Andrássy Gyula fia, Tamás iskolás farsangi képét osztaná meg a nosztalgiát szeretőkkel. Páhin a nyolcvanas évek elején örökítette meg a fiatalokat egy farsang alkalmával az iskolában.

Forrás: Olvasói fotó

Hősök napja

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 2001 májusi fényképe a Honvéd Hagyományőrző Egyesület kecskeméti szervezetének tagjait mutatja a hősök napján Tiszakécskén. A temetőben részt vettek a kopjafaavatáson. Balról: Szőke László, Simon Balázs százados, Bude Ferenc költő, dr. Jósa Iván, Pásztor Ferenc, Kenyeres Dénes alezredes és dr. Szabó Dénes.

Forrás: Olvasói fotó

Ballagás

Kecskemétről Csordás Erzsébet érettségi tablóképével nosztalgiázna, és egyben megemlékezne az öregdiákokkal együtt szeretett osztályfőnökről, Benedek Józsefről, aki sajnos már évekkel ezelőtt elhunyt. 1980-ban a Németh László Gimnázium levelező tagozat 4. c osztályában végeztek. Mindenki nagyon szerette Benedek Józsefet, akinek emlékét ma is őrzik. Nagyszerű pedagógusnak tartották. Az öregdiákok e hétvégén tartanak osztálytalálkozót.

Forrás: Olvasói fotó

Esküvői zenészek

Kecskemétről Szijjártó László édesapjára, Szijjártó Lászlóra emlékezne ezzel az 1962-es felvétellel, melyen Takács Jánossal látható. Éppen egy esküvőre készültek mint zenészek. Az édesapa sokféle hangszeren játszott. Olvasónk a szeretett emlékét ma is őrzi.

Forrás: Olvasói fotó

Ünnepség

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus közel 40 év távlatába tekintene vissza. Ez az 1984-es felvétel a Kecel város megalapításának 250. évfordulóján rendezett iskolai ünnepségen készült. Az évforduló alkalmából a testnevelő tanárok a tanulókkal együtt állították össze az ünnepi műsort. A látványos tornagyakorlatokkal hatalmas sikert arattak a több ezer néző előtt. Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.