Hozzátette, vannak már juhaik, melyek rendbe tartják a területet. Van baromfiudvar, tyúkokkal, libákkal, de hamarosan fürjekkel is bővül az állomány. Sőt, ha sikerül valamelyik madármentő csapattal megegyezni, szeretnének egy röpképtelen gólyának is otthont adni, mert sajnos Félegyházáról elfogytak a gólyák. A tanyát látogathatják családok, óvodás és iskolás csoportok. A tanyaépület felújítása után akár külső tanteremként is használhatják az iskolák, itt tarthatják a biológia vagy természetismeret órákat.

A szérűskertben nem csak a háziállatokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, hiszen a tanya mellett található lápos földrész természetvédelmi terület, ahol számtalan védett állat él. Láthatnak teknősöket, gőtéket, békákat, őzet, nyulat, madarakat. Ugyanakkor a gyerekek különleges fákat is megismerhetnek, hiszen az egyesület egy park létrehozásán is fáradozik, amelybe már több mint hetven fát elültettek a főkertész, Nagy Ágnes és Vas Antal, nyugalmazott iskolaigazgató irányításával. A parkba őshonos magyar fajtákat és kuriózumokat is telepítettek.

Kollár László azt is elmondta, a tanyaépületben nemrég bútorfestő szakkört tartottak. A foglalkozásokat a Nemzeti Művelődési Intézettel és a Móra Ferenc Művelődési Központtal közösen nyert pályázatból valósították meg. A szakkörön készült és a félegyházi szűrmintákkal díszített alkotásokból április 29-én nyílik kiállítás a városi virágünnep keretében.

Tizenöt éve alakult az egyesület

A Huszka József Hagyományőrző és Sport Egyesületet kiskunfélegyházi lokálpatrióták és hagyományőrzők hozták létre 2008 augusztusában. Céljuk az volt, hogy a szinte teljesen elfelejtett, félegyházi származású névadó emlékezetét, életművét a köztudatba visszahozzák, ápolják, munkásságát a lehetőségeikhez mérten terjesszék és folytassák. Néprajzi tárgyakat, viseleteket, díszített tárgyakat gyűjtenek, dokumentálnak. Huszka munkásságát és az általuk gyűjtött tárgyakat rendszeresen mutatják be jurta-kiállításainkon, rendezvényeinken.

Az első komolyabb pályázatuk eredményeként Kis László és Molnár István vezetésével több mint 12 ezer díszített tárgyat katalogizáltak a Kiskun Múzeum gyűjteményéből. A legfontosabb elemekből készítettek egy tabló kiállítást, melyet több alkalommal mutattak be az ország számos pontján – sorolta Kollár László, aki azt is elmondta, hogy az egyesület széleskörű tevékenységéről honlapjukon is olvashatnak az érdeklődők.