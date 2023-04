Mint minden évben, hétfő este is hatalmas érdeklődés mellett, telt házzal rendezte meg a Városi Szociális Közalapítvány (VSzK) a XXVIII. Gyermekek a gyermekekért jótékonysági gálát a nagyszínházban. Az idei alkalom még a szokásosnál is különlegesebb volt, mert amellett, hogy csodás produkciókat láthattak a rászoruló gyermekek a város oktatási intézményeinek növendékeitől, egyben a Városi Szociális Közalapítvány fennállásának 30. évfordulóját is megünnepelték az eseményen.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal az apával és fiával szemben, akik egy ismerősüket a házukba csalva szamurájkarddal foglyul ejtették.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a korábbi SZTK, majd könyvtár funkciót ellátó Kossuth utcai épületben működteti az úgynevezett Gondviselés Házát. Az ingatlanban a városi önkormányzattól átvállalt feladatellátás keretében hajléktalanoknak nappali ellátást, valamint éjjeli menedékhelyet, ezenkívül utcai szociális ellátást is nyújt a rászorulóknak.

A 49 éves Zoltán péntek hajnalban tűnt el, reggel elköszönt a feleségétől, majd vonattal munkába indult, azóta azonban senki nem látta. A férfit az egész ország kereste, több ezren osztották meg a feleség posztját, a MÁV is beszállt a keresésbe. Kedd reggelre azonban elfogyott a remény: egy eltűntek keresésével foglalkozó Facebook-csoport posztja szerint megtalálták Zoltán holttestét.

Az elmúlt évek távlatából úgy tűnik, a kajszibarackot elűzi az alföldi tájaktól a tartósan megváltozó időjárás. Idén is elpusztította a termés nagy részét a kora tavaszi fagy.

Második alkalommal szervezte meg a Bácska Csillaga Nemzetközi Pálinkaversenyt Jánoshalmán az Erdélyi hagyományokért Egyesület, a beérkezett 116 minta közül 40 arany, 62 ezüst és 10 bronz minősítést szerzett. A megmérettetésre első alkalommal érkeztek a vajdasági településekről is pálinkaminták.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt héten ötven anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök. A napokban további tíz könnyű sérüléssel, valamint öt súlyos sérüléssel járó karambol is volt. Ezekben a balesetekben összesen tizenkilenc sofőr és utas sérült.

Idén a második negyedévétől ismét növekedhet a GDP. A 2023-as év kilátásait jelentősen javítja az elmaradó akut energiaválság, az európai gazdaságok alkalmazkodóképessége, az energiaárak folytatódó visszaesése, valamint számos ágazat ellenálló képessége – hangzott el a Magyar Bankholding elemzőinek első negyedéves makrogazdasági kitekintéséről tartott sajtóeseményen.

Kalocsa képviselő-testülete szabad utat engedett egy olyan komplex tervnek, mely nemcsak a Kossuth Lajos utca és Szent István király út közötti átkötésre kínál megoldást, hanem egyúttal több utca burkolatát is felújítanák. Továbbá elkészülne egy, a belváros tehermentesítését szolgáló elkerülő út.

Jó délutánjuk volt a kecskeméti Városföldi úton autózóknak, miután a rendőrség az országos bajnokságban menetelő KTE futballistáival közösen ellenőrizte azt, hogy szabályosan közlekednek-e az autósok. A rendőr-focista ellenőrzési csoport kiemelt figyelmet fordított a biztonsági öv használatára.

Több száz állásajánlattal érkeztek azok a vállalatok, amelyek kedden részt vettek a kecskeméti Neumann János Egyetem állásbörzéjén. Az idén 24. alkalommal rendezték meg a diákok és a cégek találkozóját.