− Igazi lélekemelő rendezvény volt, hatalmas résztvevői számmal − summázta az igazgató a háromévente megszervezett versenyt. Ebben az évben több mint 265 középiskolás diák jelentkezett a rangos a versenyre, akikkel nagyon sok családtag és kísérő pedagógus is érkezett Nagykőrösre. Ezt azt jelenti, hogy mintegy 600 vendég látogatott a városba a balladamondó miatt. Az igazgató hozzátette: a versenyen kívül igyekeztek további maradandó kulturális élményt biztosítani a fiataloknak. Így ellátogatott a településre a Petőfi-busz, Az én Petőfim címmel szabadtéri kiállítást szerveztek és a gálaesten fantasztikus koncertet adott a Kávészünet zenekar.

A verseny szombati napján a balladamondás került fókuszba. Az igazgató szerint nagyon magas színvonalat képviseltek a jelentkezők előadásaikkal, és azokat is boldoggá tette a részvétel, akik nem jutottak be a döntőbe. A résztvevőktől, felkészítő pedagógusoktól, családtagoktól, de még az igen neves személyekből álló zsűri tagjaitól is az a visszajelzés érkezett, hogy nagyon jól érezték magukat a verseny két napján.

Juhász Nándor kiemelte, hogy ismét példaértékű volt a város hozzáállása, hiszen az anyagi támogatás mellett dr. Czira Szabolcs polgármester szívügyének tekinti a balladamondót.

Juhász Nándor a helyi kulturális életet érintő idei tervekről is beszélt. Elmondta, hogy munkatársaival nagy erőkkel készülnek a szabadtéri rendezvényekre. Az első nagyobb programjuk április 29-én lesz, a Szent György Napi Forgatag és Virágvásárt a belvárosban, a Deák és a Szabadság téren rendezik meg. Virágbemutató lesz, többek között fokföldiibolya-kiállítás és -vásár, különböző virágszigetek, mint például a bonsai-, rózsa-, gyógynövény- vagy gombasziget.

Mindemellett lesznek kísérőprogramok, mint a vidám park, vagy a Szent György napi Sárkánytér, Szent György korabeli királyi udvar és kézműves várja a családokat, csakúgy, mint a színpadi programok.

A szervezők idén is úgy állították össze a színpadi műsort, hogy minden korosztály megtalálja az érdeklődésének megfelelő lehetőséget. Fellép a Bab Társulat óriásbábos előadásával, valamint Csonka András és a Kozmix zenekar, majd lesz retro buli is. Az ingyenes rendezvényen a városban működő kulturális közösségek is bemutatkoznak, például a Duende Tánciskola, kulturális központ hip-hop csoportja és a helyi általános iskolák is bemutatják műsoraikat.

A nyárról is szólt Juhász Nándor, aki elmondta, hogy szinte minden hónapban lesz egy nagyobb rendezvény a városban. Május utolsó hétvégéjének szombatján városi gyermeknapot szerveznek, június utolsó hétvégéjén a Kőrösi Möggyfesztiválra várják az érdeklődőket és szeptember első hétvégéjén a Nagykőrösi Arany-napokon szórakoztatják a kilátogatókat. Az igazgató a szabadtéri programok közül kiemelte a szabadtéri színházat, ami az előző évekhez hasonlóan a Cifrakertben várja a színházkedvelőket.