Arany János Balladamondót rendeztek Nagykőrösön – galériával, videóval

Március első hétvégéjén, pénteken és szombaton rendezték meg a 15. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyt Nagykőrösön. A város intézményei elnevezésében és köztéri szobraival is ápolja az egyik legnagyobb magyar költő, Arany János emlékét, de ebbe a sorba illeszkedik az országhatárokon túl is ismert balladamondó verseny is. A versenyre idén is több száz középiskolás nevezett az anyaországból és határon túlról is.

Az Arany János Református Gimnázium énekkara is előadott. Fotós: Bús Csaba

A versenyt 1982 óta háromévente szervezi meg a város. Az esemény kiváló alkalmat biztosít arra, hogy a vidékről érkező diákok találkozzanak egymással, lehetőséget kínál a lelki-szellemi feltöltődésre, egyúttal Arany János szellemiségének továbbörökítéséhez is. A verseny történetében fontos dátum 1991, mert ekkortól a város a határon túli magyar területen is meghirdeti az jelentkezést. A középiskolások idén is nagy számban érkeztek Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból is. Ebben az évben is nagyon sok, 265 középiskolás jelentkezett a rangos kulturális megmérettetésre. Egy kötelezően választható balladával készülhettek az indulók. A jelentkezők A hamis tanú, a Tetemre hívás és a Vörös rébék közül választhattak, illetve egy szabadon választható Arany-balladát is előadtak.

Balladamondó Gálaest Fotók: Bús Csaba

A szervezők a versenyszámok mellett számos programmal készültek a résztvevők számára. Pénteken nyitó gálaestet rendeztek a szervezők a kulturális központ színháztermében. Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta: a háromévente megrendezett vetélkedés nem csak egy esemény, ahol fejet hajtanak Arany János zsenialitása előtt, hanem sokkal inkább zarándokhely. Egy olyan hely, ahová lelkileg felkészülve érkeznek a résztvevők. külön köszöntötte a felkészítő pedagógusokat, a szülőket és a diákokat. A tanároknak megköszönte a felkészítésben vállalt munkát és azt, hogy pályájukra nem munkaként, hanem hivatásként tekintenek. A résztvevőket győzteseknek nevezte a polgármester, hiszen az Arany műveiből való felkészülés már győzelmet jelent. A köszöntő után a határon túli magyar résztvevőknek meglepetés műsorral kedveskedtek a szervezők: az Arany János Református Gimnázium énekkara az Egy vérből vagyunk című ismert dalt adta elő. Ezután a Kávészünet zenekar adott koncertet a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ színháztermében, valamint a Kultúra Fiatal Nagykövetei zenés irodalmi koncerttel örvendeztették meg a közönséget. Emellett korhű fotószínházzal, Arany és Petőfi barátságát bemutató szabadtéri kiállítást, városnéző túrákat, múzeumlátogatást és megannyi programot tartogatnak a szervezők. A verseny zsűrijének elnöke L. Simon László József Attila- és Madách-díjas költő, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója volt. A zsűri tagja volt még mások mellett Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész, dr. Erdélyi Erzsébet, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett nyugalmazott főiskolai docens, Molnár H. Boglárka, az MTVA kecskeméti tudósítója, dr. Makai Katalin főiskolai docens, Tege Antal színművész, Rutter Imre előadóművész, Kovács Robin színész-műsorvezető Gulyás Dénes Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes.



