A felújítás előtt álló útszakaszok közül a Dr. Nagy Mór utcában és a Kuruc vitézek téri lakótelepen előbb egy közel 100 milliós KEOP-pályázat keretében felújították az utak alatt húzódó ivóvízvezetékeket, hogy később ne kelljen felbontani az új utat amiatt, hogy eltörnek a vezetékek – mondta el az átadón Fülöp Róbert polgármester.

A Vadkerti és az Eperd utca lakói is új utakon járhatnak

Fotós: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

A Nagy Mór utcában az ivóvíz­hálózat rekonstrukciója során a Szövetség térig egy 60–70 éves gerincvezetéket cseréltek ki, illetve 19 darab bekötést újítottak fel, három csomópont építettek át, illetve közel 120 méter hosszú bekötővezetéket újítottak fel a több mint fél kilométeres szakaszon.

A Kuruc vitézek terén is a Kiskunvíz Kft. szakemberei cserélték ki a régi, elhasználódott ivóvízhálózat vezetékeit, a gyakori csőtörések miatt ugyanis korábban sok víz elszivárgott a talajba, ami nemcsak veszteséget okozott a szolgáltatónak, hanem az úttest alapját is rongálta.

Az útfelújítás során a Dr. Nagy Mór utca utcán 430 méter hosszon történt burkolatfelújítás, illetve a hozzá tartozó patkarendezések. – Korábban nagyon rossz minőségű, töredezett, kátyús aszfaltfelület volt. Erre húztunk egy új kopóréteget, a szükséges kiegyenlítésekkel. Ahol kellett, ott a szegélyt megigazítottuk. Valamint a Hajnal utcai torkolatnál a rendezetlen parkolóhelyzetet szabályoztuk, több új parkolóhelyet festettünk fel az elkészült új aszfaltra, valamint a kereszteződésnek a geometriáját is kijavítottuk – mondta el Tóth Péter, a halasi városháza Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály vezetője.

Ezen az utcán a szegélyezés még nem készült el, mert az út mellett egy társasház épül, amikor elkészül, a beruházó fogja ezt a munkát elvégezni. A Nagy Mór utca felújítása 39 millió forint volt.

Ennek a beruházási csomagnak a része volt a Kuruc vitézek téri lakótelepen megvalósult jelentős útfelújítás is.

– Az út rossz állapota mellett a rendezetlen parkolási helyzet is indokolta a felújítást, a régi református temető oldalában nagyon hullámos volt már az aszfalt, több helyen is megsüllyedt. Jelentős számú új parkolóhelyet tudtunk kialakítani, a távhőszolgáltató és az óvoda előtti útszakasz egyirányú lett. A kerékpárosoknak lehetővé tettük azt, hogy az egyirányúsítással szemben is közlekedhessenek, ez az ott lakóknak jelentős könnyítés volt, ez a beruházás 96 millió forintba került. Ezen a helyen egy másik pénzügyi csomag keretében egy megelőző ütemben a lakótelep belső részén, az óvoda előtt egy harminc férőhelyes parkoló is épült, így az óvodába a gyerekeiket hozó-vivő szülők is könnyebben meg tudják oldani ezt a feladatot – sorolta a beruházás részleteit Tóth Péter.

A harmadik felújított útszakasz a Vadkerti út és az Eperd utca buszfordulóig eső része volt, amely összesen 840 méter hosszan újult meg. A vízelvezető aknák fedlapjait kicserélték és újraszintezték, valamint az út mindkét oldalán új szegély épült, a beruházás 57 millió forintba került.

Az útépítések az elkövetkezendő hónapokban a Batthyány utcán és az Árpád utcában folytatódnak, ahol előbb az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik majd el.

A most elkészült új utcákat Fülöp Róbert polgármester, Bányai Gábor fejlesztési kormánybiztos, a térség (Fidesz–KDNP) egyéni országgyűlési képviselője, Tóth Péter, a halasi városháza Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály vezetője és Kovács Krisztián, a kivitelező cég ügyvezetője adták át.