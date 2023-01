Sokéves hagyománya van a karácsonyi jótékonysági ebédosztásnak, a kezdetekben a főtéren, de jó néhány esztendeje már a Wojtyla-ház népkonyháján látják vendégül a szegényeket. A civil szervezet egész évben, mindennap 120 főnek biztosít ebédet, emellett számos kulturális és egészségügyi programmal, lelki útravalókkal próbálja könnyebbé tenni a nehéz életsorsukat. Karácsony idején azonban még szélesebbre tárja kapuit, és „külsős” rászorulókat is megvendégel kilenc napon át, december 24. és január 1. között.

– Nagy örömünkre idén is sokan mellénk álltak. Már karácsony előtt sorra kaptuk az adományokat, melyeket szétosztottunk a szegényeink között. Volt köztük tartós élelmiszer, ruhanemű, játék egyaránt. A jótékonysági karácsonyi ételosztást mindennap más-más kecskeméti, környékbeli és a városhoz kötődő vállalkozás támogatta, egyházközösségek, de magánszemélyek is jelentős mértékben hozzájárultak például gyümölcsökkel, péksüteményekkel, hogy még gazdagabb legyen a szegények asztala. A Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete szintén sok adományt hozott rögtön az első napon. A kilenc nap alatt mintegy 2000 adag melegételt osztottunk ki, köszönhetően az önzetlen támogatóinknak, melyet ez úton is nagyon köszönünk – összegezte Farkas P. József, a Wojtyla alapító-igazgatója.

Természetesen a lelki táplálék, az alkalomhoz illő bibliai gondolatok sem maradtak el a különböző keresztény felekezetek jóvoltából.

Többek között a Krisztus-születése ünnep alkalmából igei gondolatokkal Hodánics Tamás református lelkipásztor, kórházlelkész szolgált. Köszöntötte, és lelki útravalót nyújtott a szegényeknek dr. Jeney Gábor soltvadkerti plébános atya, Borisz atya ortodox lelkipásztor, Kis János nyugalmazott evangélikus lelkész és Bajkó Zoltán izsáki plébános. Árvai Tamás, a Kecskeméti Adventista Gyülekezet lelkipásztora és kedves családja keresztény énekeket adott elő, biblikus gondolatokkal fűszerezve. Rész vett még a jótékonysági eseményeken a kecskeméti és a nagykőrösi Pünkösdi Gyülekezet is.

Az ebédosztásokon közéleti személyek és politikusok is tiszteletüket tették, természetesen senki sem érkezett üres kézzel. Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő finom süteménnyel gazdagította a szilveszteri ebédet. Kiemelte: „Nehézségek mindig lesznek. Össze kell fognunk, egymást segítenünk, hogy minél könnyebben át tudjuk vészelni ezeket a nehéz időket. Úgy érzem, nemcsak odafigyeléssel, jelenléttel, hanem adománnyal is segítenem kell, hiszen adni jó!”

Hagyományosan az újévi ebédnél dr. Zombor Gábor, Kecskemét egykori polgármestere és országgyűlési képviselője köszöntötte a melegételre várakozókat, eredményes, békés, boldog új esztendőt kívánva. A program első napjaiban pedig Király József önkormányzati képviselő, a Felkelő Nap Rendje arany- és ezüst sugarakkal – a külföldieknek adható legkiemelkedőbb japán érdemrend – újdonsült kitüntetettje vett részt az ebédosztásban. Rajtuk kívül a szegényeket köszöntötte még Polgár Peti zenés humorista, szakácstudományának köszönhetően aznap marhapörkölt rotyogott a népkonyha udvari bográcsában. Boronkay Péter, a legeredményesebb hazai paratriatlonista és felesége pedig aprósüteménnyel kínálta a nélkülözőket.

A jótékonysági ebédek között voltak olyan ünnepi fogások, mint például a töltött káposzta, a bejgli, de a többi napon is tartalmas, ízletes fogások kerültek a tányérra, mint tarhonyás hús, marhapörkölt, gulyásleves vagy éppen bableves.

A gyümölcs, a szaloncukor és a desszert sem maradt el.

A szilveszteri ebédosztás előtt a jelenlévők egy perc néma csenddel emlékeztek a 95 évesen elhunyt XVI. Benedek nyugalmazott pápára.