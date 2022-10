Rigó János Kecskeméten született, itt járt általános iskolába, a középiskolát Szentesen végezte. Tanulmányai befejezését követően az inotai hőerőműben, majd a paksi atomerőműben dolgozott. Rendőrnek a sorkatonai szolgálati idő letöltését követően jelentkezett.

Valóra vált álom, komoly kihívások

– Gyermekkorom óta vonzott a rendőri hivatás. Érdeklődve hallgattam a környezetemben élő egyenruhásokat, követendőnek tartottam példamutató életüket, magatartásukat.

A sorkatonai szolgálat letöltése után határoztam el, hogy régóta dédelgetett álmomat valóra váltom. Jelentkezésemet 1985-ben adtam be a kecskeméti rendőrkapitányságra.

Közlekedésrendészeti vonalon kezdtem dolgozni, majd közrendvédelmi járőrként tevékenykedtem a megyeszékhelyen. Egy évre rá kineveztek körzeti megbízottnak Lajosmizsére – idézte fel pályakezdésének elejét Rigó János.

A fiatal rendőr számára az új feladatkör komoly kihívást jelentett.

– A munka sokrétű volt, a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti-, bűnügyi és igazgatásrendészeti feladatok mellett igyekeztem a község lakóinak zavartalan életvitelét elősegíteni, hathatós segítséget nyújtani számukra. Az itt töltött időszak a tapasztalatszerzés és az emberekkel való kommunikáció terén is kiváló iskolának bizonyult. Emellett fontosnak tartottam, hogy szakmailag is továbblépjek, így elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát közrendvédelmi szakon. Elöljáróim 1991-ben új kihívások elé állítottak, mikor is kineveztek a lajosmizsei rendőrőrs vezetőjének. Az itt megszerezett tapasztalatok nagyon sok segítséget jelentettek a későbbiekben – sorolta a rendőrkapitány.

Mérföldkő a pályafutásban

Rigó János Lajosmizséről néhány évvel később a megyeszékhelyre került, tizenkét évig a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatóságán dolgozott szakirányítóként és különböző vezetői feladatkörökben.

– Az itt töltött idő óriás mérföldkövet jelentett szakmai pályafutásomban, hiszen rendkívül sokrétű és komplex feladatrendszereket ismerhettem meg, nemcsak szakirányítói, hanem az ügyeleti szakterületi tevékenység során is. Hasonlóan a mentőkhöz, itt mindig topon kellett lenni, a legrövidebb idő alatt meg kellett hozni a szükséges döntést és cselekedni. Ezt követően egy évig vezettem a kecskeméti rendőrkapitányságot, majd 2013-ban a kunszentmiklósi rendőrkapitányság irányítását bízták rám. Elődeimnek köszönhetően szilád alapkora építkezhettem, ennek ellenére az elmúlt kilenc évben a közbiztonság javítása, megszilárdítása terén bőven akadt tennivaló.

A jól végzett munkának, a határozott fellépésének, és nem utolsó sorban kollégáim hivatástudatának köszönhetően a bűnesetek és a közlekedési vétségek száma jelentősen visszaesett, a felderítési arány tekintetében pedig élen járunk a megyében.

A Bács-Kiskun Megye Lakosságának Védelméért díj az ő érdemük is – emelte ki Rigó János.

Nagy hangsúly a prevención

A kunszentmiklósi rendőrkapitány kiemelt feladatának tartja a bűnmegelőzést. Ennek okán rendszeresen tartanak drogprevenciós, a balesetmegelőzést szolgáló előadásokat, rendőrségi nyílt napokat a hozzájuk tartozó településeken, felhívva a lakosság figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre.

– A gyerekekkel már időben meg kell ismertetni a közlekedési szabályokat. Kapitányságunk munkatársai gyakori vendégei az óvodáknak, iskoláknak, ahol az elmélet mellett játékos formában adják át a tudást, ismertetik meg velük a KRESZ-t, a helyes közlekedési magatartást. Rendőreink nemcsak a felnövekvő nemzedékkel, hanem a felnőttekkel is rendszeresen foglalkoznak. Emellett konstruktív kapcsolatot építettünk ki az önkormányzatokkal, valamint a polgárőr-egyesületekkel. A közös szolgálatok az eredményes megelőző és felderítő munkában jelentek segítséget, közbiztonsági és bűnügyi szempontból egyaránt – hangsúlyozta az alezredes.

Rigó János közel negyven éve van a pályán, munkáját számos kitüntetéssel jutalmazták. A megyei és az országos főkapitányi elismerés, valamint a Magyar Ezüst Érdemkereszt és Kunszentmiklós Város Vagyon- és Közbiztonságáért címet is magáénak tudhatja.