A szobrok közül elsőként a Hétvezér elnevezésű emlékművet állították fel új helyén, az Iskola utcában. A kopjafákból álló kompozíciót Szigeti László tervei alapján, Kálcza László faragta. A főtér teljes felújítása során az 1996-ban készült szobrot eltávolították eredeti helyéről és most a Konecsni György Helytörténeti Gyűjteménnyel átellenben lévő parkban kapott helyet.

A Testvérvárosok szobra 2015-ben került a sétálóutca és Csontos Károly utca sarkára. A platánba faragott alkotás – amit Rimantas Zinkevičius litván fafaragó és fia Andrius készített – is javításra szorult. A Majsa testvérvárosainak címereivel díszített szobor is augusztus végén került a helyére.

Balatoni Tibor egri fafaragó hónapok óta dolgozik a faszobrok megmentésén

Fotós: Tapodi Kálmán

Elodázhatatlan volt az állagmegóvás a Szabadulás-szobornál is. Ezt a szobrot is litván fafaragók készítették 1991-ben, a szovjet csapatok magyarországi távozását követően. Az Egressy-zeneiskola előtti parkban álló szobor avatóján jelen volt Für Lajos, akkori honvédelmi miniszter is.

A szobor főalakja egy láncaitól megszabadult kecses nő, aki fölött Szent György és a sárkány jelenete zárja a kompozíciót. A szobor készítői – négy litván fafaragó – „titkos üzenetet” is elrejtettek az alkotáson, mert a leszúrt fenevad homlokára egy ötágú csillagot faragtak. Az igen rossz állapotba került alkotás felújítását is Balatoni Tibor végezte a Városgazdálkodási Intézmény műhelyében. A szobrot kedden állították vissza a talapzatára és az október 23-i városi megemlékezést követően koszorúzást is tartanak a Szabadulás-szobornál.

1993-ban, Kiskunmajsa újratelepítésének 250. évfordulóján, a Majsa Alapítvány kezdeményezésére szobrot állítottak fel az elődtelepülés, Mayossaszállás egykori templomának romjainál. A gondosan megmunkált piétás alkotás is Rimantas Zinkevičius műve, akit a város azóta már tiszteletbeli polgárává fogadott. Az időjárás viszontagságait egyre rosszabbul tűrő szobrot hétfőn szállították el. Az alkotást rovarok is károsították, a faoszlop tetején található „Fájdalmas anya” szobrának üregébe vadméhek fészkeltek.