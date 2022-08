– A millecentenárium évében készült kompozíció felállítását 1996-ban a Majsa Alapítvány kezdeményezte – erről is beszélt az avatón Patkós Zsolt polgármester, aki köszönetet mondott az egykori szoborállítóknak a városszépítő munkáért. Az újraavatón – melyen jelen volt a szobor terveit készítő, 86 éves Szigeti László is, aki időközben Majsára költözött –, levetítettek Gyöngyösi Tibor kisfilmjét, ami szovjet csapatok távozása előtti korszakot idézte, amikor a majsai obeliszknél tartották fegyveres megemlékezéseiket az idegen katonák. A film – amelyben az oszlop 1992-es ledöntése is látható – egy londoni filmfesztiválon is díjat nyert.

Az ünnepségen Vincze Attila plébános szentelte fel az kopjafákat, melyek az eredetitől eltérő kompozícióban díszítik új a várost.

A szeptember 2-11. között zajló Majsa Napok idejére újra felállítják a testvérvárosi barátságot szimbolizáló, platánból faragott szobrot is, melyre Majsa és partnertelepüléseinek címereit is belefaragta Majsa tiszteletbeli polgára, Rimantas Zinkevičius litván fafaragó.