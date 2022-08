A zsidó fesztivál rendhagyó megemlékezéssel kezdődött, amelyen Prof. Dr. Róna Tamás főrabbi arra kérte a résztvevőket, hogy forduljanak felállva a zsinagóga épülete felé és közösen mondjanak el egy imát a közelmúltban elhunyt Raáb András hitközségi elnökért, aki több mint két évtizeden át volt a halasi izraelita közösség vezetője.

Ahogy azt már az elmúlt évek során a halasi zsidó fesztivál látogatói megszokhatták a zsidó-keresztény párbeszéd állt idén is az esemény középpontjában, a fő téma a női vezetők szerepe volt a Bibliában és napjainkban. A beszélgetés résztvevői Prof. Dr. Róna Tamás főrabbi, a halasi zsidó közösség vallási vezetője, Honti Irén evangélikus lelkész, Ritter Nándorné, a Kiskunhalasi Zsidó Hitközség elnöke és interneten keresztül kapcsolódott a diskurzushoz Franciaországból Schnider Angelika szerzetesnővér, a beszélgetés moderátora Káposzta Lajos volt.

Nem létezhet élő közösség női vezetés nélkül – mondta Róna Tamás főrabbi. Hozzátette: a bölcs férfiú, bölcsebb női vezetőt választ maga mellé azért, hogy a szolgálatuk teljes tudjon lenni. Emlékeztetett a Szentírásra is, amelyben az áll, hogy az örökkévaló férfinek és nőnek teremtette az embert, de együtt alkotnak egységet. – A nők a teremtés ékkövei, szerepeik saját magukból fakadnak, az érzékenységből, az empátiából, a teremtés képességéből, abból, hogy bizonyos területeken felülmúlják a férfi képességeket, amely meghatározóvá teszi őket és ennek különböző mértékben és módon a keresztény és a zsidó egyházak is teret adnak.

Példaként a katolikus egyház égisze alatt működő jószolgálati feladatokat ellátó Karitászt említette, amelynek majdnem minden megyében női vezetője van. Kifejtette, hogy a világban többféle zsidó egyház is működik, a liberális és reform zsidó egyházakkal ellentétben a magyarországi neológ zsidó közösség köreiben nincsenek női rabbik, ugyanakkor a hitközségekben a világi vezetők közül több nő is van, példa erre Kiskunhalas is, ahol a helyi zsidó közösség Ritter Nándorné vallástanárt választotta meg vezetőjének.