A kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteményén és előadások révén megismerhették a kiskunsági nép életmódját és történetét a tábor résztvevői. Magyarok, kunok, boszorkányok és pásztorok voltak a középpontban az előadások középpontjában, a séták során pedig a gyerekek körbejárták a város fontosabb nevezetességeit és látnivalóit – számolt be a Végső István táborvezető. Elmondta azt is, hogy a résztvevők külön-külön is megismerkedtek a városházák, polgármesteri hivatali épületek, az utcák, terek, szobrok, templomok, történetével.

A táborozók ellátogattak Kecelre is, ahol az emlékművek, a szoborpark, a fontosabb épületek révén ismerkedtek a település történetével. A Haditechnikai Parkban és a makettházban láthatták a régi idők és a nem is olyan távoli múlt fegyvereit, harci járműveit. A vadászati kiállításon láthatták a magángyűjtemény hatalmas gazdaságát.

Kunfehértón a település történetének megismerése után egy érdekes kiránduláson is részt vettek a fehértói tölgyerdőben. Felfedezték a virginiai holdruta (Botrychium virginianum) európai élőhelyét, és a 300 éves címeres tölgyfát is. Megnézték a helyi tájházat is, ahol az ottani életmód használati tárgyait nézték meg.