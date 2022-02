– A vendégek összetétele miatt bizonyos misztikum övezte a klubot a város lakossága körében, amihez az is hozzájárult, hogy csak zártkörűen, személyre szóló belépővel lehetett látogatni a rendezvényeket – mondta Csóka Tamás. Körükben viszont nagy népszerűségnek örvendett a klub, mert változatos és nívós programokra látogathattak el az egyenruhások, és nem utolsósorban diszkrét árak is várták a kiválasztott betérőket. A földszinten volt az étterem, ahol menüs és à la carte étkezésre is volt lehetőség, naponta akár 400 vendég számára. A hét második felében esténként is megnyíltak a kapuk, zenés-táncos esteken mulathattak azok, akiknek volt meghívója. A pártvezetők – mint civilek – a helyőrség­parancsnok beleegyezésével kaphattak belépőt.