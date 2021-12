– Az ismert, hogy a helyi szabályok szerint mindenki köteles az ingatlanát határoló zöldfelületet az úttestig rendben tartani. Szerettük volna rendbetenni az előkerteket a házak előtt, ezért szerveztük meg az igazgatósági tagokkal az avargyűjtést, de más célunk is volt. Úgy láttuk, jó lenne közösséget is megmozgatni, hiszen a 168 lakásban igencsak kicserélődtek a lakók, sokan nem ismerik személyesen egymást. Ugyan a közösségi oldalon lájkoljuk a másik megosztásait, például süteményét, de szerintem egy ilyen csapaterősítő nap a munka mellett alkalmat ad a beszélgetésekre is, és ezután a sütiből talán már kóstolót is fognak vinni egymásnak a szomszédok, ismerősök. Úgy gondolok, nagyon fontosak az ilyen emberi kapcsolatok. Szerintem klassz kis csapatot sikerült összehoznunk és úgy láttam, mindenki jól érezte magát – mondta Balla Éva. Mint tőle megtudtuk, reggel segített a gereblyézésben dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Szlávik József, a Közösen egy tisztább Kecskemétért csoport vezetője is.

Fotó: Hraskó István