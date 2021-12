Előfordultak vicces helyzetek is. Volt, hogy lánynak nézték és kiküldték a férfimosdóból. Vagy amikor a vonaton együtt utazott a barátnőjével, a kalauz jó utat kívánt a hölgyeknek. Persze a maszkviselés is közrejátszott az összetévesztésben – idézte fel András, aki azt is elmondta, hogy barátnője is rászánta magát az ajándékozásra, és a napokban levágatta derékig érő haját, amit kislány kora óta növesztett. Félt a változástól, de jól sikerült a rövid frizura, így nem bánta meg a döntést.