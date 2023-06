Édesanyja elvesztése után András és testvérei igyekeztek tartani a lelket egymásban, nem gondolták, hogy nemsokára másik szülőjüket is elveszítik. Az Exatlon-bajnok édesapja szívbeteg volt, másnapi műtétjére érkezett vonattal Budapestre. Autóval ment volna édesapjáért András, ám mivel már megvolt a vonatjegye, így a vasútállomáson volt megbeszélve, hogy találkoznak. A leszállás előtt még telefonáltak, ám nem gondolták, hogy ez lesz az utolsó beszélgetésük. András a Borsnak elmondta, hogy a vonatról leszállva a kijárat felé lett rosszul az édesapja és összeesett. A peron tetején próbálták újraéleszteni, de már sajnos nem sikerült. András másfél év alatt mindkét szülőjét elvesztette.

Itt elhunyt édesanyjának üzent a TV2 sztárja, aki most édesapját is elveszítette

Fotó: Tv2

Hárman maradtak

András a Bors cikkében is köszönetet mondott azoknak, akik mindent megtettek és próbáltak segíteni, megmenteni édesapját, illetve a mentősöknek is, akik még 20 percen keresztül próbálták visszahozni.

– Felfoghatatlan érzés, hogy már csak hárman maradtunk testvérek. Nem is lehet ezt elmondani, megfogalmazni, hogy milyen, mikor ilyen fiatalon a szüleidet elveszíted

– folytatta.

− Most már csak egymásra számíthatunk. Az biztos, hogy most a testvéreimmel még szorosabb lett a kapcsolatunk. A későbbiekben biztos vagyok benne, hogy ugyanígy számíthatunk egymásra, ahogy most tettük. Édesanyám, aki nagyon erős személyiség volt, ő mondta nekem egyszer, mikor elmentek a nagyszülők, hogy ők már nagyon szép helyen vannak és velük minden rendben van, nekünk meg az élet nem áll meg, hanem az élet megy tovább és úgy kell csináljuk az életünket, hogy ők onnan fentről nagyon büszkék legyenek ránk! Most is próbálok erre gondolni és így tenni, de nagyon nehéz – mondta Virág András.