Tömeges modellváltás várható az autógyáraknál

Csökkenő piaci forgalom és nehezen felmérhető vásárlói preferenciák mellet kényszerülnek tömeges modellváltásra az autógyárak a jövőre életbe lépő szigorúbb emissziós normák miatt.

A jövő évtől a termékportfólióban szereplő modellek 95 százalékánál a jelenlegi 120,5 grammos átlagról kilométerenként

95 grammra kell csökkenteni a járművek szén-dioxid-kibocsátását.

Az EU-ban forgalomba helyezett új autók mindegyikének meg kell majd felelni az előírásnak 2021-ben. A szén-dioxid-kibocsátást 2021 és 2030 között pedig további 37,5 százalékkal kell csökkenteni a 2007 és 2021 között megkövetelt 40 százalékos csökkentés után.

A jövő évtől életbe lépő alacsonyabb küszöb

nem is jöhetne rosszabb időben az értékesítések csökkenésével küzdő autóiparnak.

Ráadásul a vásárlói preferenciák is egyre inkább a SUV modellek felé tolódnak el az alacsony fogyasztású dízel autóktól.

Az autóipar már régen feladta, hogy enyhébb környezetvédelmi határértékeket alkudjon ki a politikai döntéshozóknál.

Herbert Diess, a Volkswagen konszern vezérigazgatója rámutatott: a Zöld törekvésekkel összhangban meghozott korlátozások özöne is alátámasztja, hogy helyes döntés volt elindítaniuk a 80 milliárd eurós elektromos járműtechnológiai fejlesztési programjukat azzal a céllal, hogy a világ legnagyobb elektromos autógyártójává tegyék a konszernt. „Több más autógyár mellett még az elektromos autók gyártásában későn jövőnek számító Toyota is ráállt az elektromos technológiára” – mondta, hozzátéve, hogy „tehát igazunk volt”.

A környezetvédelmi előírásokat kielégítő autókat úgy 10 ezer euróval többe kerül megépíteni

és olyan modellekkel kell feltölteni a termékportfóliót, ami nem biztos hogy kell majd a vásárlóknak – mutatott rá a PSA egyik felső vezetője. „Egy robbanóelegy minden eleme egyszerre rendelkezésre áll” – tette hozzá.

Az autógyáraknak a határérték felett kibocsátott szén-dioxid után autónként és grammonként 95 eurót kell majd bírságként leróniuk,

ami így könnyedén százmilliós tételekre is duzzadhat. Jelenlegi modellkínálatuk kibocsátása után például – ha az változatlan maradna – 2021-ben 25 milliárd eurós bírságot kellene kifizetniük az autógyáraknak. A bírság elkerüléséhez szükséges modellfrissítés fejlesztési költsége pedig az összegnek legalább a felét törli majd le nyereségükből Max Warburton, a Sanford C. Bernstein brókercég szakértője szerint. Rámutatott viszont, hogy „egyelőre nagyon is bizonytalan az új technológia piaci fogadtatása, meg hogy a vevők egyáltalán mennyit lesznek hajlandóak fizetni érte”.

Az autógyárak elektromos modelljeit éppen időben mutatják be a Frankfurti Autószalonon az értékesítések januári megkezdéséhez.

A Volkswagen konszern például a szalonon a VW ID.3 modellt mutatja be, majd a jövő hónapban a VW Golf 8-as generációját leplezi le, mint a 48 voltos hibrid technológia tömeggyártásra érett verzióját. Az ilyen „light” hibrid autók gyártása kevesebb, úgy 500 eurónál induló többletköltséggel jár ugyan, de az emissziós értékeket is szerényebb mértékben csökkentik mint a hálózatról tölthető (plug-in) hibridek, vagy a teljesen elektromos autók, amelyek gyártása legalább 5-10 ezer euró többletköltséggel jár egy benzinmotoros modellhez képest.