Veszedelmes kártevők támadnak a szántókon

A Homokhátságon, így Bács-Kiskun megye jelentős részén, a szárazabbra változó időjárásban továbbra sem hagyott alább a kukoricamoly rajzása – állapították meg a helyi növényvédelmi szakemberek.

– Ahol elkésnek a védekezéssel, esetleg el is hagyják azt, ott komoly károk érhetik a kukoricaállományt, sőt a szabadföldi étkezési, pritamin- és fűszerpaprika-kultúrákat is. Különösen akkor, ha a kukoricamoly rajzásához a későbbiekben a gyapottok bagolylepke is megjelenik. A kukorica virágzásakor a rovarok a címert és a csőkezdeményeket pusztítják. Hasonlóan veszélyes mértéket ölthet az amerikai kukoricabogár rajzása is, ezért észszerű a két kártevő elleni együttes védekezés. Minden esetben méhkímélő növényvédelmi technológia alkalmazásával – hívta fel a figyelmet Szabó Balázs növényvédelmi mérnök.

Kellő figyelem, beavatkozás híján könnyen lehet a kártevők áldozata a napraforgó is. A növények tömött állományában kedvező feltételek alakulhatnak ki a szár- és tányérbetegségek terjedéséhez, különösen azokon a területeken, ahol napjainkban ismétlődő záporoktól nedvesek a szántók. Szabó Balázs szerint a diaportés, a fómás, az alternáriás és makrofominás szárfoltosságok megtelepedése most még jó eredménnyel fékezhető a rendelkezésre álló gombaölő készítményekkel. A korábbi igen erős levéltetű-fertőzés minimális szintre csökkent, a mezei poloskák egyedsűrűségét viszont érdemes figyelemmel kísérni, mert a szívogatás okozta sebek megkönnyítik a szár- és tányérfertőző gombák szaporodását.

A Bács-Kiskun megyei növényvédelmi szaktanácsadók tapasztalatai szerint a térségbeli gazdák számoltak a lehetséges bajokkal. Például a napraforgó tányérrothadás elleni védelmét csak azok a kevesek késték el, akik a múltkori nagyobb esőzések miatt nem tudtak a táblára menni a permetezőgépeikkel. Eddig komolyabb fertőzés sehol nem érte a veteményeket.

A burgonya teljes mértékben bezáródott lombozata ugyancsak kedvező környezetet kínál a mikrokártevőknek, még a száraz időjárásban is. A burgonyavész és az alternáriás megbetegedés jelentősen visszavetheti a gumók fejlődését. Ezért jelenleg is indokolt a védekezés. A burgonyabogár ez idő tájt már kisebb veszélyt jelent, mint júniusban, azonban a krumpliföldekre folyamatosan betelepedő és szaporodó levéltetvek okozhatnak bajt, ezért érdemes jelenlétüket állandóan figyelemmel kísérni.