Őzek keserítik meg a gazdák mindennapjait a Kőrösihegyben

Több mint két éve keserítik meg az őzek a Kőrösihegy lakóinak és gazdálkodóinak életét. A 445-ös számú elkerülő út tíz és fél kilométeres, a 44-es számú főutat az 5-ös számú főúttal összekötő szakasza 2015 nyarára készült el. Az átadás után egy-két évvel tapasztalták először a környékbeliek, hogy egyre több őz jelenik meg a főként mezőgazdasági célra használt földterületeken, illetve az ott található tanyákon és elpusztítják a terményeket. Az érintettek petíciót fogalmaztak meg a hatóságok felé, de az ügy azóta áll.

Kezdetben csak egy-két őz tűnt fel a Kőrösihegy Mécses utca és a Kecskeméti Köztemető által határolt mezőgazdasági területein és tanyáin, majd jó két év elteltével csaknem egytucatnyira szaporodott az az őzcsapat, ami a 445-ös elkerülő út átadása óta rekedt a területen. A rudli (őzcsorda) azóta sok bosszúságot okoz a helyi gazdálkodóknak és veteményeskert-tulajdonosoknak. Ezzel kapcsolatban keresett meg bennünket Kovács Zoltán őstermelő, aki a Kőrösihegyben gazdálkodik évtizedek óta.

– Mostanában már nyolcasával járnak az őzek, de volt, hogy tizenkettőt is számoltam – mondta Kovács Zoltán és hangsúlyozta, hogy jelentős anyagi kárt okoztak már az állatok nemcsak nekik, hanem a környékbelieknek is.

– Lelegelik a földeken a terményeket, a lucernát és még a kukoricát is, vagy ha nem is eszik meg, lehúzzák a szárat, amit azután a kombájn nem tud learatni. Egy részen gyümölcsöst ültettünk, amit nem kerítettünk be, az őzek rövidesen tönkretették a fákat, ki is pusztultak. Újakat kellene ültetni, de amíg a probléma fennáll, értelmetlennek tartjuk, mert be kellene keríteni a területet, ami százezrekbe, adott esetben milliókba kerülne – panaszolta az őstermelő.

Az egyre népesebb populáció tagjai mind közelebb húzódnak az emberekhez, már a Mécses utcán is feltűnnek, sőt a temetőbe is bejárnak és leeszik a virágokat a sírokról.

Az érintettek már 2017-ben petíciót fogalmaztak meg a megyei vadászkamara számára, melyben segítséget kértek a probléma megoldásához, de nem történt előremozdulás az ügyben. A helyi lakók és gazdálkodók ezért a közelmúltban ismét kérvényben keresték meg az vadászattal kapcsolatos illetékes szerveket és hatóságot. A kérvényt mintegy ötvenen aláírták. Szeretnék, hogy együttműködésben a hatóságokkal megoldást találjanak, altatólövedék vagy élve fogó csapda alkalmazásával.

Írásban felkerestük a Kecskeméti Városi Vadásztársaságot is a problémával. Szablics Gábor, a vadásztársaság szakirányítója válaszában kifejtette, hogy néhány éve már érkezett bejelentés, amelyre akkor is reagáltak. Telefonon egyeztettek a bejelentővel, tájékoztatták a lehetőségeiről. Már akkor javasolták, hogy a kerítések és a kertek megfelelő állapotban tartásával az ott élők sokat tehetnek a károk megelőzése érdekében.

A megoldással kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a problémás rész a Ceglédi út, a temető és a 445. számú út közé esik, ami ugyan vadásztársaságuk területe, de az nagy forgalmú, sűrűn lakott rész, ahol érdemi vadgazdálkodás biztonsági okokból nem folytatható, így a fegyver vagy altatólövedék használata kizárt, ráadásul a megriadt őzek könnyen a forgalmas elkerülőre ugorhatnak. Kértek és kaptak segítséget a tájegységi fővadászi rendszertől, ennek keretében folyamatban van a hálóval történő befogás lehetőségének felmérése. Várhatóan e héten érkezik egy gyakorlott szakember, akinek szakvéleménye alapján lehet továbblépni.

A helyiek is tehetnek a megoldásért

Szablics Gábor kiemelte, hogy a helyiek nagyon sokat tehetnének azzal, ha kerítéseiket olyan állapotban tartanák, hogy azon a vadak ne tudjanak bejutni, illetve a kerteket úgy ápolnák, hogy azok gazmentesek és jól átláthatóak legyenek. Ebben az esetben az őzek nem tudnának bejutni a portákra és később sem próbálkoznának ezzel. Az itt gazdálkodóknak arra kell berendezkedni, hogy a gondozatlan kert, a hullott gyümölcs, a táplálékforrást jelentő gyümölcs továbbra is életteret biztosíthat a vadállatoknak.