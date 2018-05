Egyre vonzóbb a külföldi ingatlanbefektetőknek Magyarország

Az ingatlan.com gazdasági szakértője szerint Magyarország egyre vonzóbb a külföldi befektetőknek, a beruházóknak és a lakásvásárlóknak egyaránt.

Balogh László az M1 csatorna vasárnap reggeli műsorában azt mondta, az összes forgalom mintegy 6-7 százalékát teszik a külföldi vásárlók. Leginkább németek, szlovákok és románok veszik a magyar lakásokat.

A szakértő arról is beszélt, hogy az építőiparban jelentős a szakképzett munkaerő hiánya. Bár van igény az új lakásokra, a beruházóknak is van építési kedve, a munkaerőhiány gátja a bővítésnek. Ez is oka lehet, hogy januárban több mint 40, februárban 26, márciusban már csak 1 százalékos volt az építőipari termelés növekedése – mondta.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Balogh László szerint hosszú távon a szakképzés fejlesztése, a potenciális munkaerőlétszám növelése lehetne megoldás. Rövid távon az is előrelendítheti az építőipar helyzetét és kiszámíthatóságát, ha a – jelen állás szerint 2019 végéig érvényben lévő – kedvezményes lakásépítési áfakulcs érvényességét meghosszabbítanák – vélekedett a szakértő.

Borítóképünk illusztráció.

Forrás: Shutterstock