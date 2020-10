Többféle probléma is útját állhatja a teherbe esésnek

Napjainkban egyre több nő hiába vágyik arra, hogy áldott állapotba kerüljön, sok-sok próbálkozás ellenére is hiába. A háttérben többféle probléma állhat, az egészségügyi okoktól a növekvő stresszhatásokon át a lelki gondokig, erről Fabóné Margó kineziológus tartott előadást Kecskeméten a közelmúltban.

Fabóné Margó kineziológus már hölgyek sokaságát segítette gyermekáldáshoz, akiknek lelki okok álltak a várandósság útjában. Úgy véli: a probléma gyakran magzati korban gyökerezik. Többek között erről is mesélt a közelmúltban az ismert szakember a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Széchenyivárosi Fiókkönyvtár baba-mama klubjában, ahol a várandósság mellett kitért olyan esetekre is, ahol a magzati korban szerzett negatív impulzusok az élet más területeire is kihatottak. E téma kapcsán beszélgettünk vele otthonában.

– A mai világban a tudomány egyre fejlettebb, magasabb életkorban is sikeresen megtermékenyülnek a nők. Ugyanakkor az évek előrehaladtával még több generációs teher nehezítheti az egészséges fogantatást. Például ősanyáinkat kitagadták, meghurcolták, megszégyenítették, valamint háborús időszakban erőszak áldozatai lettek. Valamennyien sokgenerációs terhet cipelünk. Amikor az ember nem tud megbocsátani, akkor a mellékvese stresszhormonokat termel, mely a véráramba kerül. Miután minden érzelemnek megvan a testben elfoglalt lakhelye, a véráram a méh területére viszi és energetikai blokkot hoz létre, amely akadályozza a fogantatást. Nagy lerakódás esetén az anyaméh sem tudja befogadni, kihordani a magzatot. Ha valaki fél a terhességtől, képes olyan anyagot termelni a méhszája, mely elpusztítja a hímivarsejteket. Mindezt okozhatják magzatkori traumák is – jegyezte meg Fabóné Margó, aki negyven éven át volt óvónő és több mint húsz éve foglalkozik kineziológiával. Családok sokaságának segített már kineziológiai oldásokkal a várva várt baba megérkezésében.

A kineziológia évtizedek óta hazánkban is jelen van, sokaknak segített már. Alapja, hogy a test és az agy a fogantatás pillanatától elraktároz minden eseményt, attól függetlenül, hogy ezekre emlékszünk-e tudatosan vagy sem. A megoldásra váró probléma meghatározása után a kineziológus speciális technikával a tudatalattiban lévő információkat a felszínre hozza, ezáltal lehetővé válik a kapcsolódó negatív érzelmek oldása, elősegítve az öngyógyító mechanizmusok működését.

– Magzati korban többféleképpen megélhettük a traumát, a fogantatás pillanatától a szülőcsatornán át a születés pillanatáig. Később mindezt egy szín, egy forma, egy illat, egy kép is felidézheti. Ezek általában évekkel később okoznak először gondot. A diszlexia, a diszgráfia problémája szintén a magzati korba vezethető vissza, amikor a szülőcsatornában halad a magzat és a kijutás érdekében minden irányban próbálkozik. Azok a mozdulatok, amelyek nem viszik előbbre, hasonlítanak a betűkhöz és számok leírásához. A kis testében blokkokat okoznak, írás-olvasás tanulásakor nehézségként jelentkeznek. Szintén fóbiát okozhat egy embertípus, egy szakáll, egy bajusz, amit legelőször a születés pillanatában lát meg a szülőszobán. A szakállas orvost, aki a legjobb szándékkal, de hideg fonendoszkópjával a baba egészségéért dolgozik, a baba kételkedésként rögzíti. „Nem hiszi el a doktor bácsi, hogy egészséges vagyok!” Felnőttként ezért ellenszenvesek számára a bajszos, szakállas férfiak – jegyezte meg, majd saját élményeiről mesélt.

– Óvónői munkám során többször találkoztam olyan problémával, mely magzati korból eredt. Az is gond, ha valakit nagyon fiúnak várnak és lány lesz, vagy fordítva. A várandósság ideje alatt beleivódik a magzatba az elvárás, később ez megfelelési kényszerben vagy önbizalomhiányban mutatkozhat meg. A várandósság alatt az anya minden átsuhanó gondolata megmarad a magzatban, ezért nagyon fontos odafigyelni minden egyes gondolatra – tette hozzá, majd felidézett újabb óvodai eseteket.

– Az óvodában egy-egy kisgyermek beilleszkedési problémája is visszavezethető volt magzati kori traumára. A fogantatás után az immunsejtek támadását tragikusan élte meg. Ez úgy derült ki a kisgyermeknél, hogy zokogott, amikor rá akartuk adni a hússzínű kordbársony nadrágját barna-fehér pöttyökkel, melynek szín- és formahatása felidézte benne a magzatkori traumát. Akadt olyan pici, aki a csúszdától félt, nála a magzati korban az anyaméhbe való lecsúszás okozott traumát. Az egyik kisgyerek az olló látványától sikítva szaladt ki a csoportszobából. Oldás során nála az derült ki, hogy császármetszéskor sértették meg a kis fejét. Még a nyomát is megtaláltuk hajas fejbőrén. A kineziológiai oldások után mindegyik kisgyermeknél oldottam a problémát – hangsúlyozta, majd áttért a kristálygyerekekre.

– A 2000 után született kristálygyermekek még érzékenyebbek minderre. Itt jegyezném meg, hogy ezért is van annyi allergiás gyermek manapság. A mai kisgyermek minden traumától mentes, önmagát szerető, megbocsátó, nyugodt, kiegyensúlyozott, gondolatait saját célja érdekében irányítani tudó, teljes embert, anyukát kíván. Sok esetben a pici akkor fogan meg, ha ez az anyukánál már egy megvalósult állapot. Addig hiába is várnak az áldott állapotra. Kineziológiai oldások során nemegyszer előfordult, hogy már a leszületendő magzat is félelemoldást kért az anyán keresztül. Félt attól, hogyan fogják őt fogadni. E tisztulás sokszor elengedhetetlen a gyermekáldásért – mondta végül.