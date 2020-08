Játékunk első győztese már gyermekkora óta horgászik

A Petőfi Népe és a baon.hu közös, a Hónap fogása elnevezésű játékának első havi nyerteseit a napokban köszöntöttük szerkesztőségünkben. Balogh Kálmán győztes, valamint Bogdán László és S. Juhász Attila a horgászáshoz hasznos termékeket kaptak ajándékba.

A horgászat örök sláger. Főként férfiak körében hódít, mint szenvedély, mint tartalmas hobbi, szabadidős tevékenység. Egyre többen a sporthorgászatot részesítik előnyben, és a kifogott halat az előírt egészségügyi fertőtlenítés után visszaengedik, és csak az élvezet kedvéért ragadnak horgászbotot. Természetesen továbbra is sokan vannak, akik a hal húsáért ülnek le a partra és várják a fogást.

A Petőfi Népe és a baon.hu új játékot hirdetett, és minden hónapban várja olvasóink halfogási történeteit és fotóit. A legjobbakat ajándékkal jutalmazzuk meg a Timár Mix horgászbolt jóvoltából.

Júliusban a Hónap fogása játékunkat Soltvadkertről Balogh Kálmán nyerte meg, aki a játékba egy Nagy-éri-csator­nán fogott hallal nevezett be. A fiatal horgászt már kisgyermekkorban magával ragadta a horgászat szeretete. – A házunk mögött volt egy kis halastó. Apukám tanított meg horgászni, gyakran kimentem a kis tó partjára szerencsét próbálni. A szenvedélyem nem hagyott alább. Azóta is horgászom, ma már versenyszinten. A sporthorgászatot részesítem előnyben, szerencsére több támogató is mellém állt. Tavaly a Method Feeder országos horgászversenyen ötödik helyen zártam – mesélte játékunk nyertese.

Balogh Kálmán ma már elsősorban a kiskunhalasi Ezüst-tónál horgászik. Horgára legtöbbször ponty vagy amur akad. Élete eddigi legnagyobb fogása egy 20 kilogrammos tokhal volt a Lajosmizséhez közeli szászpai tóparton. – Nagyon szeretek horgászni, akár családdal, akár egyedül. Ez szenvedély és kikapcsolódás egyben. A legszívesebben a partról horgászom. A célom, hogy a jövőben minél több versenyen eredményesen szerepeljek – tette hozzá, majd elárulta, fogyasztani és elkészíteni is szereti a halhúst, mely nemcsak finom, de egészséges is.

A júliusi Hónap fogása játékunk második helyezettje Bogdán László lett, Lajosmizséről. – Baranya megyében nőttem fel. Édesapám 10 éves koromtól gyakran elvitt horgászni a közeli merenyei tóhoz. Hamar megszerettem a horgászatot, bár akkor még nem gondoltam, hogy ez a szenvedély hosszan elkísér – mondta a fiatal horgász. – Később Budapesten éltem, dolgoztam, és a horgászat háttérbe szorult, több év szünet következett. Majd kecskeméti feleségem révén Lajosmizsére költöztünk, ahol számos lehetőségem nyílt a szenvedélyem folytatására. Három éve újra horgászbotot ragadtam. Az Almavirág Egyesület tagjaként újra horgászom, és nagyon örülök neki. A mizsei tóhoz, a Pozsár horgásztóhoz és a Haldorádó tóhoz is kijárok – árulta el, sőt azt is megosztotta velünk, hogy eddigi legnagyobb fogása egy 15 kilós tükörponty volt a Pozsár tavon.

Ezekben a napokban új dolgokkal próbálkozik olvasónk. – Eddig a tavi horgászatnak éltem, most a folyami horgászat felé is nyitok. Egy rokonunk által a Ráckevei-Dunán fogok horgászni e hosszú hétvégén. Nagyon várom már, hiszen a folyami horgászat egészen más. Ez még teljesen új számomra, rengeteget olvastam e témában, és néztem videókat az interneten, most meglátjuk, mit hoz a való élet. A tavon való horgászat egyszerűbb, de a folyami most kihívás számomra. Bízom benne, mielőbb kitanulom, kitapasztalom, a folyón mivel érdemes horgászni – jegyezte meg Bogdán László, akit kisfiai is szívesen elkísérnek egy-egy horgászútra. A nagyobb, a hároméves olyannyira kedvet kapott, hogy a falusi búcsúkban is mindig örömmel próbálkozik a búcsúsok horgászjátékával, és otthon már több plüsshala is van.

A Petőfi Népe és a baon.hu játékának harmadik helyezettje S. Juhász Attila lett. Kecskeméti olvasónk a Zala megyei Pölöskei tavon fogott halával nevezett be a játékba. A III. Kis Pölöskei Nyílt Nevezéses Bojlis Horgászverseny utolsó, 96. órájában, a kimerültséggel küszködve sikerült horogra csalnia egy 13,38 kg-os érintetlen amurt, amely a verseny legnagyobb hala lett. – Édesapám szerettette meg velem a horgászatot. Gyermekkoromban sokat jártunk a Kunsági öntöző főcsatornához, Kígyósra. Emellett nyaralások alkalmával Békésszentandráson, a Körös-holtágon is többször horgásztunk – osztotta meg élményeit fiatal olvasónk. – Az első nagy fogásomnál, emlékszem, édesapám is segédkezett. Egy 20 kilós amur akadt a horgomra, de úgy megijedtem, hogy átadtam a botot édesapámnak – elevenítette fel élményeit.S. Juhász Attila azóta már önállóan horgászik, járja az országot, a legtöbbször barátai társaságában él szenvedélyének. Sokat járt a Tőserdőre is, ahol csónakból horgászott. Eddigi legnagyobb fogása egy 20 kilós tokhal volt Lajosmizsén.

Három éve versenyszinten is horgászik. A megméretéseken barátokkal és kollégákkal egyaránt indult már. – Nagyon szeretek horgászni, mert kikapcsol és egyben feltölt. Olyankor sikerül teljesen átszellemülnöm, és semmi másra nem gondolni, mint a horgászatra. Már várom az őszi kecskeméti versenyt! – tette hozzá végül.