Serena Williams lecsúszott a listáról

Több mint húsz éve, 1997. október 20. óta először nem szerepel a korábbi világelső Serena Williams neve a női teniszezők világranglistáján.

A 23-szoros Grand Slam-győztes amerikai szupersztár 1997 októberében debütált a világranglistán, majd novemberben – a rangsor 304. helyezettjeként – Chicagóban előbb az akkori világranglista-7. francia Mary Pierce-t, majd az amerikai ranglista-4. Szeles Mónikát is legyőzte, s ezzel 16 évesen bekerült a legjobb 100 játékos közé.

A fiatalabbik Williams-nővér egy évvel később már top 20-as teniszező volt, 1999. áprilisában lett top 10-es, és abban az évben nyerte pályafutása első Grand Slam-tornáját is a US Openen.

A most 36 éves Serena Williams összesen 319 hétig vezette a WTA-rangsort – először 2002 júliusában -, sérülései miatt 2006-ban és 2011-ben is kicsúszott a legjobb száz közül, s tavaly áprilisban jelentette be, hogy gyermeket vár. Legutóbbi versenye a tavalyi Australian Open volt, az akkori győzelméért kapott 2000 ranglistapontját most hétfőn veszítette el, ezért nincs pontja.

Serena Williams lánya, Alexis Olympia Ohanian szeptember 1-jén született meg, a teniszező jövő hétvégén a Hollandia elleni Fed Kupa-mérkőzésen tér vissza, majd tervei szerint – szabadkártyásként – elindul Indian Wellsben is.

Borítókép: AFP PHOTO / Nezar Balout