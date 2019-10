Megérkezett a mozikba Aretha Franklin várva várt koncertfilmje

Csaknem fél évszázaddal eredeti felvétele után mutatták be az Egyesült Államokban az Amazing Grace – A szeretet hangja című filmet. Aretha Franklin 1972-es kultikus Los Angeles-i templomi gospelkoncertje csütörtöktől látható a magyar mozikban.

Aretha Fanklin tizennyolcszoros Grammy-díjas énekesnő, a soul zene királynője tavaly augusztusban hunyt el hasnyálmirigyrákban.

1972-ben éppen pályája csúcsán volt, nem kevesebb mint tizennyolc stúdió- és három koncertalbummal a háta mögött, holott még csak 29 éves volt.

De folyamatosan új kihívásokra vágyott és elhatározta, hogy rögzít egy gospelkoncertet a Los Angeles-i New Temple Baptist Mission templomban.

1972. január 13-án és 14-én két esti programot vettek fel élőben képben és hangban egyaránt. A néhány száz fős, szinte kizárólag afroamerikaiakból álló közönség előtt Aretha Franklin saját zenekara, a zongorán közreműködő James Cleveland tiszteletes, valamint a Southern California Community kórus társaságában adta elő erre az alkalomra válogatott műsorát. A felvétel hanganyaga Amazing Grace címmel dupla lemezen jelent meg 1972 nyarán, ez lett az énekes legnagyobb (kétmillió) példányban elkelt albuma, emellett minden idők legsikeresebb gospelkorongja.

A koncertfilm elkészítésére Sydney Pollackot kérték fel, akinek három évvel korábbi, A lovakat lelövik, ugye? című mozija Oscar-jelölésig jutott.

Az Amazing Grace-koncertfilm azonban sohasem készült el, mégpedig egyszerű technikai hanyagság miatt: Pollack elhanyagolta összhangba hozni a felvétel kép és hanganyagát.

Évtizedek teltek el, aztán a kilencvenes években a Franklin-rajongó Alan Elliott, aki az Atlantic Recordsnál dolgozott, kapcsolatba került Jerry Wexlerrel, az énekesnő számos lemezének producerével és megtudta tőle, hogy létezik a filmanyag. Kapcsolatba léptek Sydney Pollackkal is, aki ösztönözte Elliottot a film befejezésére. Már csak Aretha Franklint kellett megnyerni az ügynek.

A dolog nem ment simán: az énekes előbb aláírta a beleegyező dokumentumot, később azonban vitatta azt, és mindent elkövetett, hogy az időközben összeálló mozifilm bemutatását megakadályozza. Ezt éveken át sikeresen meg is tette, miközben Elliott elmondása szerint 5 millió dollárt kért a végső hozzájáruláshoz. „Az igazi ok, amiért nem ment előre a történet, nem ez volt, hanem Aretha súlyosbodó betegsége” – mondta Elliott a The Guardian című brit lapnak adott interjújában. Aretha Franklin 2018 augusztusi halálát követően unokahúga, Sabrina Owens és a család zöld utat adott a bemutatónak.

A film egyszerre világi és egyházi: a hatalmas koncentrációval, csukott szemmel éneklő Aretha Franklin a gospel segítségével mintha Isten és a hívek között közvetítene.

A közönség és a 30 tagú kórus tagjai a koncerten szinte transzban énekelnek és táncolnak együtt Aretha Franklinnel, még a hátsó fal előtt álló két Rolling Stones-tag, Mick Jagger és Charlie Watts is (ők az Exile on Main Street című lemez felvételei miatt tartózkodtak éppen Los Angelesben).

A felvételen olyan óriási gospelslágerek hangzanak el, mint a Wholy Holy, a God Will Take Care of You vagy az Amazing Grace. A dalok között színpadra lép az énekesnő édesapja, CL Franklin tiszteletes is, aki lánya gyerekkoráról mesél.

Az Aretha Franklin: Amazing Grace – A szeretet hangján című filmet az ADS Service Kft. forgalmazza Magyarországon.