Ismét meghódították Kate Beckinsale szívét

Úgy tűnik, túl van Pete Davidsonnal való szakításán.

A Pearl Harbor, a Szerelem a végzeten és az Underwold filmek sztárját, Kate Beckinsale-t elég érdekes helyzetben örökítették meg. Egy nála jóval alacsonyabb férfivel forrt össze egy csókban, miután kijött a nyugat-hollywoodi Craig’s étteremből – írja a hirado.hu a TMZ cikke alapján.

Kate Beckinsale Kisses Date as They Leave L.A. Restaurant https://t.co/uqSo2oe1OA — TMZ (@TMZ) June 2, 2019

Azonban amint a kamerák fényét érzékelték, gyorsan abbahagyták az enyelgést. Vicces, hogy a színésznő exével, Davidsonnal is a Craig’s-ben randizott először, most pedig ismeretlen választottjával is ugyanott kapcsolódik ki.

Nem tudni egyelőre, hogy komoly-e a dolog vagy sem, mindenesetre a Craig’s egy igazi csapda lehet Beckinsale “áldozatainak”.