Hamarosan Magyarországra jön a Despacito sztárja

Még 2017-ben minden létező rekordot megdöntött a Luis Fonsival közös dala.

Először ad koncertet Magyarországon a Puerto Ricó-i énekes-dalszerző Daddy Yankee. Napjaink egyik legsikeresebb latin-amerikai kedvence, a reggeaton műfaj egy legismertebb képviselője, akinek a nevéhez többek között a „Con Calma” a „Dura” és a „Despacito” slágerek köthetők, 2020. június 25-én a Papp László Budapest Sportarénában forrósítja fel a hangulatot.

Az énekes karrierjének kezdetétől a legutóbbi „Dura” című slágeréig, dalai mind sikerré váltak, zenei listák vezetői lettek. A különböző közösségi média platformokon több mint 50 millió követővel rendelkezik, több mint 100 díj, többek között a Billboard Latin Zenei díj, a Latin Grammy-díj, az Amerikai Zenei Díj és a Latin-Amerikai Zenei díj birtokosa.

2013 óta keresztül turnézta Európát, Ázsiát és a Közel-Keletet. Az amerikai CNN és Time magazin is a világ egyik legkimagaslóbb latin-amerikai személynek nevezte, amit jól alátámaszt az is, hogy az elmúlt évek során több világhírű művésszel is együttműködött, és 2014-ben európai turnéja a második leglátogatottabb volt a Rolling Stones után.

2017-ben minden létező rekordot megdöntött a „Despacito” című, Luis Fonsival közös dala. Tíz Guinness Világrekordot is megdöntött, amikor az első latin-amerikai énekes lett, aki a Spotify, és számos egyéb toplista élére került a világhírű slágerrel, majd a világ legnézettebb videója lett a Youtube videómegosztó oldalon, és ő lett a legelső „Leghallgatottabb énekes” a Spotify-on. A következő évben a „Dura” című száma 19 ország slágerlistájának élére került, több mint 1,5 milliárdos nézettséget ért el és csak az Egyesült Államokban 21 platinalemezt nyert el. A dal világhírű jelenséggé vált, és a #DuraChallange több mint 1 millió videókészítőt inspirált a közösségi médián.

Több mint 50 slágere került fel az amerikai Billboard toplistára, ő az első latin énekes, akinek négy spanyol nyelvű száma is a Top 20-as listán szerepel. Leghallgatottabb dalai közé tartozik a „Gasolina” és a „Shaky Shaky”, amelyek minden lejátszási lista rekordját meghaladják. Itthon, a hazai rádiók is rendszeresen játszák slágereit – „Despacito”, „Dura”, „Con Calma” –, amik bár spanyolul vannak, a magyar rajongók így is kívülről fújják.

Daddy Yankee minden idők egyik legmeghatározóbb alakja, akinek a neve eggyé vált a reggaeton műfajjal. 2020. június 25-én a Papp László Arénában slágerei kíséretében, élőben mutatja meg a magyar rajongóknak, hogy milyen is az igazi latin életérzés.

Jegyek: február 11-én, 10 órától kaphatók itt.