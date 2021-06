Számtalanszor olvassuk, sőt olykor használjuk is egy-egy sporttudósításban azokat a kifejezéseket, hogy: a szív, illetve az akarat diadala. Győztes mérkőzések, versenyek után gyakran az edzők is ezekkel a szavakkal méltatják tanítványaik teljesítményét.

Az, hogy közhelyesek ezek a szófordulatok, még nem lenne bűn, ám, ha belegondolunk, hogy az akarat az legtöbbször fejben dől el, a szív diadala pedig egy, a sikerhez szükséges mentális lelkiállapotot takar, ez már jóval árnyaltabbá teszi a képet.

Mindenesetre néhány példát – a teljesség igénye nélkül – hadd hozzak fel a szívről, illetve az akaratról. A legközelebbi ilyen élményt az élvonalbeli férfi-kézilabdabajnokság döntője „produkálta”. A szegediek bajnoki sikere a szívről és az akaratról (is) szólt. Persze sok egyéb mellett, hiszen felkészültség, erőnlét és jól megválasztott taktika is kellett az újabb, negyedik aranyérmük megszerzéséhez. A sportágnál maradva, a tatabányai kézilabdacsapat szerepléséről is elmondható mindez. Hiszen egy, a koronavírustól fizikailag teljesen „legatyásodott”, bizonytalan anyagi helyzetben lévő gárdából hozta ki Vladan Matic vezetőedző a maximumot. Nem véletlen, hogy a szakmai stáb és a szurkolók is úgy értékelték a Bányász pontvadászatban nyújtott teljesítményét, hogy a Tatabánya mindent kibírt. És ez még akkor is igaz, ha a nemzetközi kupában a rengeteg sérülés és betegség miatt – ne szépítsük! – levitézlett a gárda. A bajnokságban viszont akkorát hajrázott, hogy az egyértelműen a szív és az akarat diadala volt.

Ha sportot váltunk, és a közelmúltban befejeződött elit jégkorong-világbajnokság történéseit elevenítjük fel, akkor a kanadaiak sikerét mindenképpen érdemes kiemelni. Még annak ellenére is, hogy az észak-amerikai hokisok már mindent nyertek a jégen, amit csak lehet, és nem is egyszer.

Úgy jó ötven esztendeje figyelem a hoki-vb-ket. Persze ettől még nem lettem szakértő, de most fordult elő velem először, hogy a kanadai válogatottban egyetlen ismerős névvel sem találkoztam. Tudatlanságommal nem akarván dicsekedni utánanéztem, melyik játékosok érkeztek az NHL-ből (National Hockey League), a világ legerősebb bajnokságából. Egyetlen „fecskét” találtam, ám ez a hokis is a nem túl acélos Anaheim Ducks-ból csatlakozott a juharfalevelesek keretéhez. Arról nem is beszélve, hogy Kanada kis híján a csoportjából sem jutott tovább. Ennek fényében óriási tettet hajtott végre a „névtelenek” csapata. Az ő világbajnoki címük is – szerintem – a szív és az akarat diadala volt.