Történelme során először jutott fel az Union Berlin a Bundesligába

A kelet-berlini együttes augusztustól története során először szerepelhet majd a német élvonalban, melyben így két fővárosi együttes lesz: az Union mellett a Hertha tagja a mezőnynek.

A mérkőzés lefújását követően a csapat szurkolói elözönlötték a pályát, ahol örömtüzek gyúltak, a fanatikusok a játékosokat, valamint egymást ölelgették.

– nyilatkozta a mérkőzést követően Dirk Zingler, a berliniek elnöke, aki elsírta magát a feljutás kivívása után.

a Cottbus 2009-es búcsúja óta a berlini az első együttes, amely az egykori keleti blokkból lesz tagja a Bundesliga mezőnyének.

Az oda-viszavágós osztályozó múlt csütörtöki első mérkőzésén a Bundesligában 16. helyen zárt Stuttgart otthonában 2-2-es döntetlen született, a hétfői második összecsapás 0-0-val zárult, így a berliniek idegenben lőtt góljaiknak köszönhetően jutottak fel az élvonalba.

Az Union Berlin lesz a német első osztály 56. együttese, a Fortuna Düsseldorf 2012-es sikere óta az első csapat, amely alacsonyabb ligásként meg tudta nyerni az osztályozót.

Mad, mad scenes at the Stadion an der alten Försterei as Union Berlin are promoted to the Bundesliga for the first time ever after a scoreless draw against Stuttgart.

