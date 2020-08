Edzés közben hunyt el a 17 éves német kerékpáros

A fiatal tehetség halálának híréről a csapat számolt be. Riedmann a csapattársaival edzett Délkelet-Németországban, amikor

„Jan tiszteletére fekete karszalaggal állnak rajthoz a versenyzőink a Milánó-San Remo versenyen” – írta Twitter-oldalán a Bora-Hansgrohe.

It is with great sadness that we say goodbye to Jan Riedmann, a rider from our U19 squad, Team Auto Eder Bayern, after a tragic accident this weekend.

Our sincere condolences to Jan's family & friends.

In honour of Jan, our riders will wear ribbons at Milan-San Remo. pic.twitter.com/cFQNOiXVyH

