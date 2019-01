Szoros mérkőzésen a végjáték a Pécsé volt

Ahhoz a Pécshez látogatott a hétvégén a KTE-Duna Aszfalt gárdája a férfi kosárlabda NB I. alapszakaszának a 17. fordulójában, amellyel rendre szoros, késhegyre menő mérkőzéseket szoktak vívni. Ezúttal sem volt másként.

Jól kezdte a KTE a mérkőzést, Green kosarát Wittmann sikeres hármasa követte, másfél percnyi játék után 0-5-ön állt a táblán. Pongó szerezte meg a hazaiak első pontjait, távolról volt eredményes a korábbi kecskeméti közönségkedvenc, aztán Taylor büntetője után Csirics is betalált, immáron a Pécsnél volt az előny (6-5). Felváltva születtek a kosarak, mígnem egy picit megakadt a KTE-Duna Aszfalt szekere, s Pongó újabb távolijával öt pontra növelte együttese előnyét (14-9). Ezúttal a PVSK hátrált meg, Karahodzsics és Dimics révén egy 6-0-s periódust maga mögött tudva újfent a KTE vezetett (14-15). Antóni dobott egy hármast a túloldalon, melyre Green felelt két büntetővel, 17-17-tel ért véget az első negyed.

Továbbra is kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, Molnár Márton kiválóan szállt be a padról, gyors egymásutánban hat pontot szerzett, ráadásul még egy blokkot is kiosztott (22-23). Ezt követően Taylor duplájával magához ragadta a kezdeményezést a PVSK, innentől pedig a Wittmannék futottak az eredmény után. A különbség nem volt szembetűnő, a vendégcsapat Nem engedte, hogy Csirke Ferenc együttese magabiztos előnyt alakítson ki. Budimir zsákolt, majd Wittmann faragott a hátrányból – ezzel ért véget 39–35-ös hazai vezetés mellett a félidő.

Nem sokkal a nagyszünet után Karahodzsics triplájával kiegyenlített a KTE-Duna Aszfalt, majd a szerb-magyar center büntetőjével a vezetést is átvette. Nem sokat változott a játék képe az első félidőhöz képest, mindkét csapat nagyot harcolt, rangadóhoz méltó küzdelem volt a pályán. 52-50-nél igazi triplazápor zúdult a Lauber Dezső Sportcsarnokra, Dimics-Antóni-Dimics-Pongó – ebben a sorrendben jöttek a sikeres hármasok (58-56). Jól sikerült a KTE számára a harmadik negyed hajrája, 62–62-nél Green és Wittmann is betalált, több pont pedig már nem született (62–66).

Az utolsó felvonásban Csirics hármasára Molnár felelt egy duplával, nem sokkal később pedig már a Pécs vezetett (69–68). Pongó rázta meg magát, gyors egymásutánban öt pontot szerzett (74–68). Karahodzsics büntetője törte meg a KTE-kosárcsendet, de ez a periódus egyértelműen a hazaiakról szólt, Budimir duplájával már hét pontra megléptek. (76–69). Ezt követően Dramicsanin kapta el a fonalat, vezérletével egy pontra zárkózott a KTE-Duna Aszfalt (77–76). Horti után Green is egy duplát jegyzett, tehát szorosnak ígérkezett a végjáték, ám sajnos nem lett az, a kecskeméti gárda az utolsó másfél percben ugyanis már nem tudott betalálni, míg a Pécs 85-re tornázta fel pontjainak számát, és nagy csatában megnyerte a találkozót.

PVSK–KTE Duna Aszfalt 85–78 (17–17, 22–18, 23–31, 23–12)

V.: Földházi T., Minár L. B., Györfy R.

PVSK: Pongó 14/12, Taylor 15, Budimir 16/3, Csirics 17/9, Horti 10. Csere: Wright 4, Antóni 9/9, Bíró L., Demeter.

KTE: Dimics 10/6, Wittmann 14/6, Green 9, Dramicsanin 8/3, Karahodzsics 13/3. Csere: Djeraszimovics 14, Molnár M. 10, Mészáros M.