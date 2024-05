A rendezvényen a sportos programok mellett különleges kerékpárokat is megismerhetnek a résztvevők. Emellett egészségügyi szűréseket is végeznek majd, valamit véradásra is lesz lehetőség. Süteménysütő versenyt is hirdettek erre a napra. A megméretésre egészséges édesség kategóriában is nevezhettek a háziasszonyok.

izgalmas programok várják a kecskemétieket a Hunyadivárosban

Forrás: shutterstock.com / illusztráció