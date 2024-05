A Bács-Kiskun vármegye első osztályú labdarúgó bajnokságában a tabella élén büszkélkedő, leginkább éremesélyes kvartett meglépett a középmezőnytől, miután – négy fordulóval a zárás előtt – a 4. helyen álló Jánoshalma előnye az 5. Kiskunfélegyházához képest már nyolc pont. A Tiszakécskei LC 51 ponttal vezeti jelenleg a bajnokságot, a második helyen a Kunbaja áll 50 ponttal, a harmadik pedig a szintén 50 egységgel rendelkező Soltvadkert, utóbbit a Kunbaja jobb gólkülönbségével előzi meg. A 4. helyen a Jánoshalma áll, 47 ponttal. A 27. forduló érdekessége, hogy ezen a hétvégén az első négy helyet elfoglaló gárda egymással találkozik. Az éllovas Tiszakécskei LC II. a 4. helyen álló Jánoshalmát fogadja, a 2. helyen tanyázó Kunbaja pedig a jelenleg a képzeletbeli dobogó 3. fokát elfoglaló Soltvadkertet látja vendégül. Hatpontos mérkőzéseket vívnak tehát egymással az érintettek.

Oláh Máté (fehérben), az éremesélyes Tiszakécskei LC II. játékosa jól játszott és gólt is szerzett az SC Hírös-Ép ellen.

Fotó: Szentirmay Tamás

Az éremesélyesek közül mindenki magabiztosan hozta a múlt heti meccsét

A Tiszakécskei LC II. egy neki kedvező kunbajai eredmény és saját győzelme esetén akár jelentős előnyre is szert tehet a véghajrá előtt, de igaz a Jánoshalmára is az az állítás, hogy amennyiben Kécskén sikerül meglepetést okoznia, még szorosabbá teheti a mezőnyt. Ami a közvetlen előjeleket illeti, azok mind a négy csapat estében jók, hiszen az elmúlt hétvégén mind a négyen behúzták a meccsüket, ráadásul kivétel nélkül mindannyian meglehetősen magabiztosan. A Tiszakécskei LC II. idegenben, az SC Hírös-Ép vendégeként ért el nem csak az eredmény, hanem a játék képét tekintve is meggyőző 7-0-ás sikert, ellenfele, a Jánoshalma a jó tavaszt produkáló Kiskőröst lépte le hazai pályán 5-1 arányban. A másik derbi házigazdája, a Kunbaja Baján aratott 3-1-es sikert, a Soltvadkert pedig a bajnoki címvédő Kiskunfélegyháza vendégeként aratott 4-0-ás győzelmet, amivel újfent sokakat meggyőztek arról, hogy nem véletlen az idei jó vadkerti szereplés, hiszen nem az első alkalommal demonstrálták, hogy kemény rangadókat is képesek biztosan nyerni. Szombaton rendezik még a 13. helyen álló Kecskeméti LC és a 8. Akasztó találkozóját. Kiszámíthatatlan, háromesélyes összecsapás ez, akárcsak a Baja és a Kecel alsóházi rangadója előbbi otthonában.

Vasárnap a Kiskunfélegyháza Kiskőrösön ragadhatja meg az utolsó esélyt, hogy beleszóljon az első osztályú bajnokság éremelosztásának a kérdésébe, de ott nem lesz könnyű dolga Némedi Norbert gárdájának. A sereghajtó Bácsalmás vendége lesz a Harta, amely jó formában van, ám a Rudics János vezette hazaiakat minden bizonnyal feldobta, hogy a múlt héten, Kecelen megszerezték a második győzelmüket. A Kalocsa egyelőre a középmezőny alsó feléhez tartozik, ezen mindenképpen változtatni akar Kohány Balázs, a kalocsai mester. Ennek megfelelően a győzelem reményében várják az SC Hírös-Épet, amely tavasszal még nem tudott három pontot begyűjteni. Kérdés, hogy Nagy Krisztián, a kecskemétiek vezetőedzője, aki a múlt héten kénytelen volt maga is leülni a kispadra, hány egészséges játékost tud majd felvonultatni.

A Bács-Kiskun vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi programja:

SZOMBAT, 17.30

Vármegye I.: Kunbajai SE–Soltvadkerti TE Soltút, Tiszakécskei LC II.–Jánoshalmi FC, Kecskeméti LC–Akasztó FC, Bajai LC–Kecel FC.

VASÁRNAP, 17.30

Vármegye I.: Kiskőrösi LC–Kiskunfélegyháza, Anda Kalocsa FC–SC Hírös-Ép Egyesület, Bácsalmási PVSE–Harta SE.

A vármegye I. állása

1. TISZAKÉCSKE II. 24 16 3 5 78–28 51

2. KUNBAJA 24 15 5 4 55–20 50

3. SOLTVADKERT 24 15 5 4 45–18 50

4. JÁNOSHALMA 25 14 5 6 53–29 47

5. KISKUNFÉLEGYHÁZA 24 11 6 7 31–38 39

6. LAJOSMIZSE 25 11 5 9 40–37 38

7. HARTA 24 10 5 9 58–46 35

8. AKASZTÓ 25 10 5 10 37–45 35

9. KISKŐRÖS 24 10 4 10 39–46 34

10. KALOCSA 24 8 6 10 39–32 30

11. BAJAI LC 24 8 3 13 24–43 27

12. KECEL 24 7 3 14 33–65 24

13. KECSKEMÉTI LC 24 6 5 13 27–40 23

14. SC HÍRÖS-ÉP 25 4 6 15 21–47 18

15. BÁCSALMÁS 24 2 4 18 25–71 10