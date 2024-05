Május 9-én a Kecskeméti Katona József Könyvtárban Butkáné Kis Regina babahordozási szakértő a hasfájós,sírós, többemberes babák megnyugtatásának lehetséges módszereiről és a korai kötődés megerősítéséről számolt be az érdeklődő szülőknek,leendő anyáknak és apáknak.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

A babavárás örömteli időszak, viszont nem árt, ha tudatosan is felkészülünk az esetleges nehézségekre. Ilyen nehézség lehet az is, ha a kisbaba hasfájós lesz, ami nem csak neki, de környezetének is megterhelő lehet.

Miért sírhat a baba?

Első sírás-születés után, melynek oka a magzati létből való kiszakadás egy sokkal hidegebb és élesebb fényekkel, zajokkal teli környezetbe.

Fizikális szükségletek, fájdalom, unalom, frusztráció, szeparáció, biztonságérzet hiányának kifejezése.

Kevés stimuláció vagy éppen túl sok stimuláció kifejezése.

Fáradtság-elaltatás nem működik megfelelőképpen.

A foglalkozás alatt Butkáné Kis Regina babahordozási szakértő elmagyarázta azt is, hogy mi a kólika és mi a hasfájás, ezek hogyan alakulhatnak ki, illetve már megtörtént a baj, mit lehet tenni a gyermek megnyugtatásáért, panaszai enyhítéséért. Hasonló felkészítő előadásokért és foglalkozásokért érdemes megtekinteni a Születésünnep programlistáját.