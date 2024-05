A magyar kormány elkötelezett arra, hogy megőrizze a békét, hogy kívül tartsa Magyarországot a háborús konfliktuson. – Mi magyarok megtanultuk azt, hogy rajtunk kívül álló okokból, ha egy háborúba belekényszerítik az országot, láttuk azt, hogy ez pusztítást, halált, szenvedést okoz, és ezen mi csak veszíthetünk. Korábban mi kétszer is veszítettünk a világháborúkban. Nem akarjuk megengedni azt, hogy bele kényszerítsenek bennünket egy ilyen konfliktusba. Az is látható, hogy ebben a küzdelemben szükségünk van az emberek támogatására. A kormány akkor tud békét garantálni ha a kellő támogatást kapunk a szavazóktól. Erre kérjük őket. Azt is látjuk, hogy a magyarországi baloldal, a dollárbaloldal képviselői egytől egyig háború pártiak. Összeköti őket az, hogy külső országokból finanszírozzák és irányítják őket. Tettek is olyan kijelentéseket ami arról szól, hogy a háborúba Magyarországnak is be kellene lépnie – fogalmazott Hidvéghi Balázs.

Hozzátette továbbá, hogy arra kérik a magyar embereket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a választásokon, hogy őrizzék meg a békét és a biztonságot Magyarországon. Támogassák azt a kormányt, amely ezt a célkitűzést mindennél fontosabbnak gondolja és, amely nem fogja elárulni a magyar embereket.