Osztozott a pontokon a ScoreGoal és a Veszprém

Hétfőn este a Veszprém Futsal csapatát fogadta a ScoreGoal Kecskemét Futsal a futsal első osztályú bajnokság 4. fordulójában. Az előző három körben mind a két csapat egyaránt hat-hat pontot szerzett, ez alapján és az erőviszonyok ismeretében is kiegyenlített találkozóra lehetett számítani. Kiegyenlített is lett a mérkőzés, olyannyira, hogy a két csapat igazságos döntetlennel zárt.

Óvatosan kezdtek az együttesek, majd másfél percet követően Ristic távoli lövése dolgoztatta meg a vendégek kapusát. Mánya is a Kígyó-térről próbálkozott, amire Tatai válaszolt, ám a hálóőrök mind a két térfélen a helyükön voltak. A 7. percben egy kapu előtti kavarodásból majdnem sikerült megszereznie a vezetést a hazaiaknak, de az utolsó pillanatban menteni tudtak a védők. Egy minutummal később Boznánszky lőhetett tisztán, a játékszer viszont a bal kapufa mellett elsuhant. A félidő hajrájában Rutaira dobták fel a labdát, és nyakában a védővel is kapura tudott fordulni, de nem járt sikerrel. Felpörögtek a szünet előtt az események, kettő minutummal a sípszó előtt Pál lőtt kapufát, a szerencse ezúttal a kecskemétiekkel volt. Ezt követően Mánya hozta helyzetbe Birót, ám ő sem talált célba. Hadnagy lefordulásból kísérletezett, középre tartott a labda, s Klcsó védeni tudott. Még Boromisza is lőhetett a túloldalon, Rigó magabiztosan állta útját, így 0-0-lal mehettek pihenőre a felek.

Gyors támadást vezettek a kecskemétiek, és majdnem meglepték vele a vendégeket, majd Pál vállalkozott távolról, Rigó pulzusa azonban nem kellett, hogy emelkedjen. Szögletből aztán megszerezte a vezetést a Veszprém: Rutai lőtt nagy gólt 13 méterről kapásból, 0–1. Nagy energiákat mozgósított az ScoreGoal Kecskemét Futsal, hogy egyenlíteni tudjon, míg a Veszprém kontrákra rendezkedett be inkább, bár felfedezhető voltak náluk öt a ngéy elleni taktikai elem is. Klacsák előtt adódott nagy sansz az etap derekán, ám bevetődve mentettek a védők végül. Nyolc perccel a vége előtt ötödik fault került a hazai csapat neve mellé, óvatosan kellett tehát innentől játszaniuk, hogy elkerüljék a kisbüntetőt. Mánya háromszor is távolról tüzelhetett, de a kapus mindannyiszor hárított. Vészesen fogyott az idő, Koós Károly vezetőedző pedig időt kért, és létszámfölényes taktikára váltottak. Meg is lett az eredménye: Öreglaki elé került a játékszer egy mentési kísérletet követően, és közelről bevágta a kapuba a labdát, 1–1. A hajrában több nagy esély is volt, hogy meglegyen a három pont, de a háló már nem rezzent, csak oldalról, így igazságosnak mondható döntetlen született.

Koós Károly értékelése: – Ma egy taktikai csata folyt a pályán, a biztonságra helyezték a hangsúlyt a csapatok. Nem volt sok helyzet, ám véleményem szerint rendkívül izgalmas volt így is az összecsapás. Nem volt ma meg bennünk sem az a plusz, amivel esetleg a Veszprém fölé kerekedhettünk volna. Azért viszont dicséret illeti csapatomat, hogy nagyot küzdöttek, és itthon tudtunk tartani egy pontot. Kis szerencsével akár nyerhettünk is volna a végén, de összességében nem lehetünk elégedetlenek. A következő hetekben is komoly meccsek várnak ránk, fent kell tartanunk a maximális koncentrációt. Köszönjük a szurkolóinknak a biztatást.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–Veszprém Futsal 1–1 (0–0)

Kecskemét, vezette: Zimonyi Péter, Czene-Joó Ádám

Kecskemét: Rigó – Bíró, Ristic, Hadnagy, Mánya. Csere: Halmavánszki, Klacsák, Bencsik, Öreglaki, Boznánszki, Sallai, Kovács Á., Kulcsár. Vezetőedző: Koós Károly

Veszprém: Klcsó – Tatai, Pál, Boromisza, Rutai. Csere: Spandler – Palvek, Fridrich, Dorogi, dos Santos, Ábrahám, Bencsik. Edző: Fehér Zsolt.

Gól: Öreglaki a 38., illetve Rutai a 23. percben.

Sárga lap: Ristic 27., Rigó 34.

Borítóképünk archív felvétel.