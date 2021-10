Négyszer köszönt be a Harta

A hétvégén a 9. forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok a megyei bajnokságban. A megye egyben három, a megye kettő Déli csoportjában négy, az Északi csoportban pedig egy mérkőzés maradt vasárnapra.

Megyei I. osztály

Soltvadkerti TE Variens–Kalocsai FC 1–3 (0–2)

Soltvadkert, 100 néző, vezette: Ézsiás Gábor (Herczeg Tamás, Viskovics László)

Soltvadkerti TE: Eifert – Dulai (Frei 56.p), Fék, Supka, László, Hegedűs, Molnár, Katona (Varga 46.p), Bashiri (Lévai 73.p), Tóth (Radics 63.p), Gémesi (Kővári 63.p) Vezetőedző: Újvári Gábor.

Kalocsai FC: Varga – Rideg, Kerekes, Szabó V., Szalánczi, Tóth, Dostyica (Romsics 87.p), Nagy, Farkas (Pandúr 88.p), Boldizsár (Tamás 46.p) (Rakiás 71.p), Matos (Rábóczki 79.p) Vezetőedző: Kohány Balázs

Gól: Hegedűs a 61., illetve Matos a 16., Farkas a 32., Kerekes a 85. percben.

Sárga lap: László 14., Fék 45., Supka 77., Eifert 83. illetve Boldizsár 40., Nagy 76., Tóth 93. perc.

Újvári Gábor: – Gratulálunk a Kalocsának. Egy olyan találkozón maradtunk alul, amelyiken az a csapat nyert, aki nagyobb százalékban használta ki a lehetőségeit. Sajnos nekünk kevés helyzetünk adódott ma. A Kalocsa egy jó csapat, aki ellen nem férnek bele olyan egyéni hibák, amilyeneket mi a góloknál elkövettünk. Megyünk tovább, bízom benne, hogy a következő fordulóban, Kecskeméten nyerni fogunk.

Kohány Balázs: – Tudtuk jól a forduló előtt is, hogy nem ahhoz a Soltvadkerthez érkezünk, amelyik a tavalyi évben megleheőtsen gynge teljesítményt nyújtott. Egy nagyon átalakult és jó ellenféllel néztünk ma farkasszemet. Úgy gondolom, hogy jól felkészültünk belőlük, jól lezártuk a területeket. Szép támadásokat vezettünk, szép gólokat rúgtunk, így aztán meg vagyok elégedve a társasággal. Megyünk tovább, a jövő héten a Tiszakécskét fogadjuk, azon a mérőzésen is szeretnénk mind a három pontot szeretnénk begyűjteni. Az se lesz sokkalk önnyebb, mint a vadkerti meccs volt. Megjegyezném a mai találkozóról, hogy nagyon korrekt volt a játékvezetés.

Akasztó FC–Harta SE 2–4 (0–0)

Akasztó, 200 néző, vezette: Allaga Iván (Fehérvári Patrik, Szabó Gábor)

Akasztó FC: Németh – Csoba (Geiger 86.), Dobosi, Kapus, Szabó Sz. (Pandur 67.), Kerekes (Juhász 67.), Szabó Zs., Vincze (Bánszki 67.), Palla, Bányai (Bajusz 67.), Márki. Edző: Szrenkó István.

Harta SE: Hauschen – Makó, Nasz, Hamar, Fekete (Marte 89.), Csehi (Follárdt 73.), Grecu (Sztakó 88.), Pinczési, Tóth (Gillich 86.), Pintér, Varga. Edző: Csehi Tamás.

Gól: Juhász a 76., Bajusz a 80., illetve Tóth az 59., Fekete a 73., Varga a 83., Hamar a 85. percben

Sárga lap: Kerekes a 43., Palla a 70., illetve Grecu a 39., Varga a 15. percben

Kiállítva: Dobosi a 63. percben

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Tudtuk, hogy gödörben vagyunk és nagyon készültünk a mérkőzésre. Az első félidőben lényegében eldönthettük volna a mérkőzést, ám nem tudtuk helyzeteinket értékesíteni. A második játékrészben is meg volt az esélyünk, de nem tudtunk elégszer kapuba találni, a Harta viszont kihasználta a lehetőségeket. Sportemberek vagyunk, túl kell lépni a vereségen, menni kell tovább.

Csehi Tamás: – Óriási győzelemnek értékelem a mérkőzést, mivel a szomszédvári rangadót négy góllal tudtuk megnyerni. Remélem, és meggyőződésem is, hogy ez lökés ad a csapatnak a továbbiakban és megyünk tovább felfelé. További sok sikert kívánok az Akasztónak.G. S.

Bácsalmási PVSE-Kiskunfélegyháza 2–2 (1–1)

Bácsalmás, vezette: Minda Róbert (Péter-Szabó Ottó, Tasnádi Dávid Miklós)

Bácsalmási PVSE: Koncsok – Lipták, Zmukic, Mácsai (Benkő 61.), Körmöczi, Szádeczky (Velez 20.), Snyehola (Cs.Tóth Z. 65.), Crkvenjakov (Barth 85.), Szabó A., Zsoldos, Nagy. Vezetőedző: Teslic Igor.

Kiskunfélegyháza : Oroszi T. – Ludasi, Magony Valkai, Oroszi D. (Csurka 75.), Ábel (Szabó D.75.), Palásti (Nagy D.67.), Urbán, Kulcsár, Nemesvári, Nagy V. Edző: Némedi Norbert.

Gól: Crvenjakov a 40., Lipták a 72., illetve Oroszi D. a 32., Csurka a 92. percben.

Sárga lap: Zsoldos 24., Snyehola 26. illetve Magony 29., Nagy V. 60., Oroszi 39. perc.

Teslic Igor: – A szezon legjobb mérkőzését játszottuk. A Kiskunfélegyháza a mezőny legtechnikásabb csapata, ellenük értékesnek tartom a szerzett pontot. Különösen, hogy csak a hosszabbításban tudtak egyenlíteni. További sok sikert kívánok a Kiskunfélegyházának.

Némedi Norbert: – Nem gondoltam volna, hogy két gólt is fogunk kapni a Bácsalmástól. Furcsán reagáltuk le két helyzetüket, ebből sikerült betalálniuk a hálóba. Összességében nézve igazságos eredmény született.

Megye II., Déli csoport

Sükösd SC–Bajai LC 2–2 (1–2)

Sükösd, 250 néző, vezette: Csire Róbert (Lichtenberger István, Sáfrán Ferenc)

Sükösd: Gajári – Kárpáti (Pesti 78.), Petrás (Matity 63.), Kolompár, Lógó, Tamás (Bohner 46.), Ruff, Rácz, Végh, Rozsi, Zsók. Játékos-edző: zsók József.

Bajai LC: Bogdán – Szolga (Hesz 46.), Végvári, Mezőfi, Bölcskei, Kerezsi (Rácz 89.), Szilágyi (Hercz 46.), Jeszenszky (Bányai 64.), Bálity, kudella, Szilasi. Edző: Koch Tamás

Gól: Lógó 25., Pesti 92., illetve Szilasi 18., Jeszenszky 34. perc.

Zsók József: – Megmondom őszintén, hogy a mérkőzés előtt aláírtam volna, hogy ez a mérkőzés döntetlenre végződjön, annyira mások a két csapatnak a körülményei, a lehetőségei, most azonban, miután letjászottuk, úgy érzem, hogy a részünkről még több is lehetet volna ebben a találkozóban annak ellenére, hogy a végülis csak a hosszabbításban sikerült csak egyenlítenünk. Mondom ezt amiatt, hogy tulajdonképpen mind a két kapott gólunkat szokatlanul nagy hibák előzték meg a saját részünkről, tehát meglehetősen potyaízű találatokat kaptunk, tehát nem volt törvényszerű, hogy a Baja betaláljon. Az pedig kimondottan meglepett, hogy a második játékrészben véleményem szerint fölulmúltuk a vendégeket, mind labdabirtolás, mind pedig – és ez volt az igazán meglepő a számomra, persze örömteli értelemben – erőnlét terén. Ez ugyanakkor betudható annak is, hogy bár igen sok a csapatunkban a labdarúgásért és a sükösdi színekért élőú-haló veterán, de most már van négy-öt olyan fiatal, helybéli játékosunk, akik egyre meggyőzőbben bizonyítanak, és bizonyítottak ezen a mérkőzésen is. Annak kiimoindottan örülök, hogy véleményem szerint a megye kettőhöz képest magas színvonalú mérkőzést játszottunk, nem mellékesen nagyvonalú, jó játékvezetés mellett.

Koch Tamás: – Nem tagadom, meglehetősen csalódott vagyok, elsősorban azért, mert az idei bajnokságban ez már a harmadik alkalom, hogy a kilencvenedik perc után csúznak ki a kezünkből a pontok vagy csúszik ki a pont. Az első félidő után megérdemelten vezettünk, a második azonban nem úgy alakult, ahogy elterveztük. Bár arra számítottam, hogy erőnlétben fölülmúlju a hazaiakat, ez nem jött be. A második játékrészben nem voltunk elég határozottak, nem tudtuk eléggé megtartani a labdákat, a helyzeteinket pedig nem tudtunk kihasználni. Igaz, voltak hiányzóink, de ezzel együtt is többet vártam a csapattól. Azt ugyanakkor nem mondhatom, hogy a Sükösd érdemtelenül szerzett volna pontot. Mi a második játékrészben bevihettük volna a harmadik találatot, ezt azonban elmulasztottuk, a lelkes hazaiaknak pedig sikerült pontot menteniük. Nem tagadom, annak sem örülök túlságosan, hogy a sükösdi pontvesztés miatt leszorultunk a dobogóról. De keseregni nincs idő, igyekszünk mielőbb javítani.

Dusnok KSE–Mélykúti SE 7–0 (4–0)

Dusnok, 160 néző, vezette: Stefánovits Gábor (Aladics Tamás, Papp Roland)

Dusnok: Bakula – Jagicza, Rogács (Rónai 46.), Báló, Mindszenti (Csobolya 65.), Bolvári Z., Kristály, Bolvári D., Varga (Pécsi 70.), Bárdos (Sánta 77.), Rónai. Edző: Pákolicz László.

Mélykút: Maráczi – Geleta, Vörös, Gyetvai (Dora 75.), Illés, Sztánkó (Papp 61.), Balla (Puczi 28.), Facskó, Boldizsár, Horváth Z., Kiss M. (Agócs 61.).

Gól: Rónai 5., 66., Bolvári Z., 30., 65., Bárdos 39., 58., Mindszenti 46.

Tompai SE–Kunbajai SE 0–2 (0–2)

Tompa, 90 néző, vezette: Kiss László (Apró Ferenc, Herczeg Róbert)

Tompa: Labanc – Teleki, Farkas, Mihalics, Vojnic T. I., Andróczki, Deák (Szauter 55.), Szakál, Vukov, Laskovics, Dusnoki. Edző: Dulics Joszip.

Kunbaja: Csanádi – Ivkovic, Trbovic, Vojnic T. D., Bélavári, Kopunovic (Balunovic 72.), Lazarevic, Plavsic, Vuckovic (Nikutovic 72.), Tatalovic G., Tatalovic S. (Gulyás 61.) Srdjan Mikovic.

Gól: Lazaravic 10., Plavsic 27. perc.

Hajós FC–Borotai SE 0–9 (0–4)

Hajós, 80 néző, vezette: Baranyai Dávid (Balogh Bence, Rosta Kevin)

Hajós: Gyurkovics – Gyöngy, Liska (Szabó D. 57.), Kákonyi, Alföldi, Vinkó, Várszegi (Hepp 82.), Pechtinger (Rockenstein 71.), Fuszenecker (Bárth 57.), Hársch (Lemle 87.), Follárdt. Edző: Ginál Gábor

Borota: Horvát – Madarász Á. (Madarász P. 57.), Szabó R., Kovács Z. (Piriczki 70.), Usumovic (Murányi 65.), Gáspár, Lukac (Tarjányi 57.), Kopunovic, Körmöczi, Vizin, Ciric (Vujkovic 65.). Edző: Fenyvesi Ferenc.

Gól: Kopunovic 8., 45., Usumovic 18., Lukac 43., Follárdt (öngól ) 51., Kovács Z. 56., Gáspár 72., Tarjányi 79., Vujkovic 89.

Megye II., Északi csoport

Lakiteleki TE–Nyárlőrinci LSC 1–5 (0–1)

Lakitelek, 140 néző, vezette: Borbényi Miklós (Csákó Patrik, Csorba Gábor)

Lakiteleki TE: Petyarity (Hollai 84.) – Dobos, Kasza, Tombácz, Harabula, Illés, Csikós, Kalócz, Kovács L. (Kovács M. 60.), Illés (Tamás 14.), Tamásy. Edző: Verebélyi Gábor

Nyárlőrinci LSC: Varga O. – Palatinus, Sajtos, Bognár (Németh 46.), Tóth R. (Horváth B. 46.), Kovács M. (Nyúl 72.), Farkas (Túri 84.), Faragó (Medveczki 80.), Sztarek, Orosz, Bali. Játékos-edző: Torbavecz Tamás.

Gól: Tamás 74., illetve Sztarek 3., 47., 76., Farkas 52., Túri 86.