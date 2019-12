Négy ponttal zárt szombaton Bács-Kiskun megye

A Megyei Amatőr Válogatottak tornáján, a 2. csoportban a Pest megye elleni 0-0-ás döntetlent követően szombat délután Csongrád legjobbjai ellen vívta a második mérkőzését Bács-Kiskun megye. A végig kiélezett és izgalmas találkozón végül szinte végig vezetett Bács-Kiskun, de Vanó Sándor tanítványainak nagyon meg kellett dolgozniuk a három pontért.

A találkozó gyors Bács-Kiskun megyei góllal indult, egy indításra ugyan jól lépett ki Garamvölgyi kapus, de a csúszós és vizes labda megviccelte, így kiejtette azt, az akciót végig követő Dostyiczának csak az üres kapuba kellett passzolnia, 0–1. Csongrád szervezett, formás focival rukkolt elő, igyekeztek nyomást gyakorolni Eifert kapujára, de csak egy átlövésig jutottak, a védelem stabilan állt a lábán. A 18. percben aztán ismét Dostyicza pillanatai következtek, jól lépett be a tizenhatoson belülre, majd szinte az alapvonalról lőtt gólt ballal a meglepett kapus mellett, 0–2.

Fordulás után igyekezett rátenni egy lapáttal Csongrád, ez helyzeteket is hozott. A 42. percben góllá ért az erőfeszítésük, egy lecsorgó labdát Szilágyi vágott be közelről. Gólra góllal válaszolt Bács-Kiskun, négy perccel később ugyanis Kitl lőtt távolról, azt ugyan már hárította Garamvölgyi, ám a róla kipattanó labda a csereként korábban beállt Szabó Zsolt elé került, aki nem is hibázott, 3–1. A mérkőzés így is nyitott maradt, az 52. percben egy balról középre lőtt labdát Széll vágott be közelről, 3–2. A hajrában nagy erőket mozgósított az ellenfél. Kontrából Bács-Kiskun megyei lehetőség is adódott, az eredmény azonban már nem változott.

Bács-Kiskun megye válogatottja a szombati játéknapon így négy pontot szerzett, vasárnap 10 órakor Békés, 15 óra 30 perckor Jász-Nagykun-Szolnok ellen szállnak harcba a pontokért.

A tabellát a két meccset nyerő Békés megye vezeti hat ponttal, őket követi négy ponttal Bács-Kiskun, harmadik három ponttal Csongrád, a 4. és 5. helyen pedig az egyaránt egy ponttal rendelkező Pest és Jász-Nagykun Szolnok megye áll. Sorsdöntő lesz tehát a vasárnap délelőtti, Békés megye elleni mérkőzés.

– Nagyon örülök a győzelemnek, nagyon értékes három pontot szereztünk, hiszen egy jó csapatot sikerült legyőznünk – nyilatkozta a lefújást követően Vanó Sándor. – Sajnálom, hogy mindig jött egy-egy olyan hiba akkor, amikor már két góllal is vezettünk, de akarattal és szívből játszott a csapat, így rászolgáltunk a sikerre. Ellenfelünk frissebb volt, hiszen nekik ez volt az első meccsük, ezt lelkesedéssel kompenzáltuk. Összességében nagyon elégedett vagyok az első játéknappal, a négy pontot látatlanban akár előre is aláírtam volna. Nyilván az ember telhetetlen és álmodozó, de köszönöm a srácoknak és a stábnak is a mai napot.

Csongrád megye–Bács-Kiskun megye 2–3 (0–2)

Füzesgyarmat, vezette: Szalai Zoltán (Németh Gergely, Barta Tibor)

Csongrád megye: Garamvölgyi – Rádi, Zámbori, Pócs T., Pócs D., Szilágyi (Koncz), Széll, Belanka, Hatvani, Gémes, Seres.

Bács-Kiskun megye: Eifert – Lajos, Gavula (Szabó Zs.), Máruska (Bozsik), Dostyicza (Kitl), Varga M., Harnos (Zsoldos), Pintyi, Nasz (Knap), Valkai, Szabó Sz.

Gól: Szilágyi 43., Széll 52., illetve Dostyicza 5., 18., Szabó Zs. 46.