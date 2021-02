Nagyot hajrázott, de nem bírt a Szegeddel a KTE

Szerda este a férfi kosárlabda NB I./A csoport 13. fordulójában a Duna Aszfalt – DTKH Kecskemét a Naturtex-SZTE-Szedeák csapatát fogadta a Messzi István Sportcsarnokban. Pontgazdag mérkőzésen 95–99-re győzött a Szedeák.

A Kecskemét szerezte meg a labdát, majd Karahodzsics Kemal értékesítette is a kosarat. Egy eladott labdát követően pedig Cleveland zsákolt. Brown szépített, de Djeraszimovics 2+1-es akciója után 7–2 volt az állás. Govens dobott egy triplát. A negyedik percben 11–5-re vezetett a Kecskemét. A játékrész derekára Brown kosarával egy egység lett a különbség. Szrecskó Szekulovics kért időt. A hetedik percre fordított a Szeged, 13–14, de jött a válasz Cleveland Thomastól. A kilencedik percre viszont már 15–23-ra vezettek a vendégek. Váradi Kornél szakította meg a Szedeák sorozatát egy időkéréssel. De az ellenfelet nem lehetett megállítani, 15–28-ra léptek meg. Bár Dramicsanin megtörte a kosárcsendet, egy távolira volt még lehetősége az SZTE-nek. 18–31 volt az állás tíz perc után.

Bognár nyitotta a második negyedet. Wittmann tette fel a túloldalon a labdát 20–35. A 13. percre 26–38-ra zárkózott a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. Nem vett vissza a Csongrád megyei alakulat, a játékrész derekára 28–43 lett a fór. Az újabb hazai időkérést követően a 17. percre 33–46-ra zárkózott a KTE. Thomas távolija után 31–51 állt az eredményjelzőn, majd Horti is betalált a palánk alól. Sikerült megközelíteni a Kecskemétnek a Szegedet (42–53).

A játékrészt végül Govens zárta 42–55-re vezettek a nagyszünetben.

A harmadik játékrész elején felzárkózott tíz egységre a Kecskemét. Felváltva estek a kosarak. A 24. percben 50–59 volt az állás. A játékrész derekán Djeraszimovics találatával 53–59-re jött fel a hazai alakulat. De a 16. percre visszaállt a tíz pontos különbség. Wittmann távolról volt eredményes 58–65. Cleveland büntetői után viszont már csak öt egység volt a két klub között 60–65. A 28. percre visszaállt a tíz pontos különbség 61–70. Nem adta magát a Kecskemét, 65–71-re feljött. Wittmann utolsó másodperces találatával 71–76-os hátrányból vághattunk neki a záró felvonásnak.

Az utolsó negyedet a Szeged nyitotta, Brown zsákolása után 71–80-ra vezettek. Wittmann távolról szépített a 33. percben (74–82), majd a csapatkapitány újabb triplája után 77–82 volt az állás. Hármassal válaszoltak a vendégek. Dramicsanin találatával a negyed felénél már csak négy ponttal vezetett az ellenfél 83–87. Időt kért Szekulovics edző. Több hibát is ejtettek a hazaiak, a 38. percre 83–91 volt a szegedi fór. A hajrában három pontig zárkózott a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 93–96. Közelebb már nem tudott feljönni a KTE, 95–99-el zárult a mérkőzés.

– Az elején a védekezés nagyon puha volt nálunk, és ezt a vendégek ki is használtak kíméletlenül – nyilatkozta Váradi Kornél, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője. – Többször volt esélyünk visszajönni a meccsbe, de nem tudtuk kihasználni ezeket a lehetőségeket igazán. Én a csapatomat nagyszerű sportemberekből álló közösségnek tartom, akik küzdenek egymásért az utolsó másodpercekig. Ahogy volt győzelmi szériánk, úgy most az is benne van a játékban, hogy ilyen hajtós, fizikális meccseket elveszítünk egy nagyon nehéz sorozatterhelés közepette. Az első negyedben elkövetett hibákat kell kijavítanunk, és készülni a szombati idegenbeli meccsünkre. Folytatjuk a küzdelmet, hogy minél több győzelmet szerezzünk, és kiharcoljuk a nyolc közé kerülést az alapszakasz végére.

– Kecskeméten még az összeszokott, rutinos csapatoknak is nehéz minden meccs, pláne azoknak, ahol több újonc is van, mint nálunk – mondta Szrecsko Szekulovics, a Naturtex-SZTE Szedeák vezetőedzője. – Irányítottuk a mérkőzést, az utolsó negyedben kerültünk gödörbe, Govens kipontozódását sem volt egyszerű megoldani, de végül győzni tudtunk, és ez most a legfontosabb. Az Alba elleni meccsek után ez is egy nagyon fizikális mérkőzés volt, kemény hetek vannak mögöttünk, és szombaton is vár még ránk egy találkozó. Örülünk a sikernek, kulcsfontosságú győzelem volt ez a mérkőzés.

– Az első negyedben védekezéssel hadilábon álltunk, és aztán futottunk az eredmény után sokáig – nyilatkozta Thomas Cleveland a Kecskemét játékosa. – Büszke vagyok a csapatra, mert mindenki az utolsó pillanatig küzdött. Szombaton fontos mérkőzés vár ránk a válogatott szünet előtt, ahol igyekszünk javítani.

– Tudtuk, hogy kemény mérkőzés lesz, de mindent megtettünk, hogy az elejétől kezdve uraljuk a mérkőzést – mondta Zachary Brown, a Szeged játékosa. – A Kecskemétnél volt több játékos is, akik kiszorított helyzetből is sikeresek voltak, és így hiába alakítottunk ki nagyobb előnyt, mindig vissza tudtak jönni. Örülünk a sikernek, fontos idegenbeli siker ez számunkra.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Naturtex-SZTE-Szedeák 95–99 (18–31, 24–24, 29–21, 24–23)

Férfi kosárlabda NBI A-csoport, 13. fordulóból elhalasztott mérkőzés

Játékvezetők, ellenőr: Papp Péter, dr. Mészáros Balázs, Lengyel Ádám

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Wittmann 21/15, Thomas 26/3, Djeraszimovics 22/6, Kucsera 3/3, Karahodzsics 2. Cserék: Lukács 3/3, Körmendi -, Dramicsanin 14, Horti 4.

Vezetőedző: Váradi Kornél

Szeged: Kerpel-Fronius G. 8/3, Govens 36/9, Brown 17/3, Dzeletovics 8, Dickey 10. Cserék: Keller 13/9, Kerpel-Fronius B. -, Bognár 7/3.

Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics