Munkába állt az új elnök

Július elején új elnök, Kohány Gábor került a Bács-Kiskun megyei labdarúgó első osztályban szereplő Kalocsai Futball Club élére. A közéleti szerepvállalása miatt lemondott Király Róbert helyét elfoglaló új elnök máris munkához látott.

– Ez egy ön által áhított pozíció volt, kampányolt érte vagy mások keresték meg?

– Még véletlenül sem szenvedek rangkórságban, terveim között nem szerepelt ez a poszt, így nem is kampányoltam a KFC elnöki pozíciójáért, senkinek nem ajánlgattam magam. Éppen fordítva történt, mások kerestek meg az ötlettel. És miután valóban több irányból, többen vetették fel az ötletet, én is alaposan elgondolkodtam ezen a megoldáson, több szempontból igyekezve megvizsgálni a lehetőségeket. A végleges döntésemben, vagyis abban, hogy végül igent mondtam a felkérésre, elsősorban a sikeréhség volt a legfőbb motivációm. Örömmel vágok neki a munkának, és azt is szeretném máris kiemelni, hogy az elnökségben olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik nagyon motiváltak és akárcsak jómagam, szintén örömmel dolgoznak a kalocsai labdarúgásért.

– Többször, több fórumon elmondták a csapattal kapcsolatban, hogy a fiatal, de annál ígéretesebb keretet, amely a tavalyi bajnoki év egyik meglepetéscsapata volt, szeretnék egyben tartani, és három-négy rutinos játékossal kiegészíteni. A hírek szerint ez alighanem sikerült. Kik érkeztek és honnan?

– A csapatunk valóban többségében fiatal, tehetséges játékosokból áll. Egyelőre örömmel jelenthetem, hogy mindkét törekvésünket siker koronázta. A keret meghatározó magját sikerült együtt tartani, illetve olyan játékosokkal tovább erősíteni, akik beleillenek a koncepciónkba. Ezek mentén a lehetőségeinkhez mérten szeretnénk, ha a csapatunk hosszú távon meghatározó lenne a megyei labdarúgásban. Ezt a mögöttem álló néhány hetet pozitívan értékelem. Hiszen a keretet valóban sikerült javarészt egyben tartanunk, és meggyőződésem, hogy az igazolásaink is jól sikerültek. Érkezett a csapatunkhoz Rideg László a Homokmégyi KSE, Sümegi Balázs a Tolnai VFC, Varga Sándor a Géderlaki KSE, Nébl Martin a Nemesnádudvari KSE, Knap Tamás pedig a Bácsalmási PVSE gárdájától. Fontosnak tartom ugyanakkor kiemelni a testvérem, a vezetőedző Kohány Balázs szerepét, ő ugyanis bár tavaly csak vezetőedzőként kezelte a karmesteri pálcát és Géderlakon focizott, de visszaigazolt és a továbbiakban játékosként is segíti a csapatot, tehát játékos-edzői minőségében marad a kispadon. Sajnos távozóink is vannak, Zorván Marcell, Mátyás Dániel, Pámer Krisztián és Vuits Viktor személyében. Nekik ezúton is köszönjük a munkájukat és mindazt, amit a kalocsai csapatért tettek.

– Milyen középtávú célok vannak, amelyeket szeretne megvalósítani a klubbal?

– Szeretnénk kiépíteni egy jól működő marketingkoncepciót, mert úgy érezzük, hogy a mai világban ebben nagy lehetőségek rejlenek. Ilyenekre gondolok, hogy szeretnénk névadó szponzort bevonni, mezen szereplő szponzorokat bevonzani, tervezzük reklámtáblák, molinók kihelyezését a pálya körül, a támogatói bérletek rendszerének a kidolgozását majd bevezetését, és ami a mérkőzések körítését illeti, szeretnénk elérni azt, hogy a Kalocsai FC mindegyik hazai mérkőzése igazi családi program legyen. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a helyi vállalkozók minél nagyobb mértékben történő bevonását.

– Nemrég épült fel sérülésből, és a Géderlak igazolt labdarúgójaként érte az elnökké választás. A foci szempontjából hogyan tovább?

– E tekintetben érdekes helyzet állt elő. Az eredeti célom az volt, hogy továbbra is maradok játékosként Géderlakon, mert a sérülésem és műtétem miatti hosszú kihagyásaim ellenére a csapat vezetői végig mellettem voltak, támogattak, és ezt szerettem volna nekik a pályán meghálálni. Ám a jelen pillanatban nagyon úgy fest, hogy egyelőre kérdéses a géderlaki csapat jövője. Egy biztos, nem fogom még abbahagyni az aktív a labdarúgást.

– Augusztus 8-án gálamérkőzést vív a Kalocsai FC. Ki fog játszani, és milyen alkalomból?

– Névadó ünnepséget fogunk megünnepelni a mérkőzéssel, a sporttelep ugyanis a jövőben a Molnár Ferenc Sport- és Szabadidőközpont nevet fogja viselni. Molnár Feri bácsi a kalocsai labdarúgás emblematikus figurája volt hosszú éveken keresztül. Az ünnepélyes névadással egyidejűleg emléktáblát és Feri bácsi emlékét idéző ereklyéket is elhelyezünk a sportközpontban. A gálamérkőzésen pedig a Kalocsai FC öregfiúk- a Pécsi MFC öregfiúkcsapatával méri össze tudását.

– Az első feladat a kupameccs. A feladat nem könnyű, két olyan csapat találkozik, amely a közelmúltban kijutott az országos táblára. Belekóstoltak a levegőjébe, bizonyára tetszett nekik.

– Igen, az első, előttünk álló konkrét feladat adott. Annak örülök, hogy hazai pályán vívjuk meg ezt a kupacsatát, remélem, utólag az lesz a helyes szóválasztás, hogy megkezdjük a kupamenetelést. Szeretnénk minél tovább jutni a sorozatban, és bízom benne, hogy az idei kiírásban is sikerül sok örömet szereznünk a szurkolóinknak.