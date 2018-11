Megtört a jég, idegenben győzött a KTE

A KTE-Duna Aszfalt első osztályú kosárlabda csapata a TF vendége volt a férfi kosárlabda NB I. alapszakaszának a 8. fordulójában. Forray Gábor tanítványai eddig három hazai mérkőzésüket nyerték, idegenben azonban mind a négy találkozójukat elveszítették. Szombaton sikerült megtörni a sormintát: a húsz pontig jutó Dramicsanin vezérletével magabiztos győzelmet aratott a fővárosban a KTE-Duna Aszfalt.

Dramicsanin hárompontosa indította a találkozót, a TF első pontjait Bergstedt szerezte. A KTE-Duna Aszfalt már rögtön a mérkőzés elején próbált ellenfele fölé nőni, Dramicsanin nagyszerű és egyben ponterős játékával sikerült is meglépnie 15–6-ra. A múlt héten még betegséggel küszködő Djeraszimovics duplája utána különbség átlépte a tíz pontot, 8–19, ugyanakkor Green is nagyon jól szállt be a padról. A hazaiak leginkább Bergstedt hasznos játékának köszönhetően tudták tartani magukat valamelyest, de a Forray Gábor csapata így is 29–15-re vezetett az első negyed végén.

Clark kettesével folytatódott a játék, Wittmann válaszolt a túloldalon. Bergstedt révén csökkentette ugyan a hátrányát a TF, de Djeraszimovics gyors egymásutánban szerzett kosarai után Karahodzsics sem hibázott, 22–39. Ahogy Forray Gábor előzetesen mondta, megpróbál majd több lehetőséget adni a fiataloknak, Fülöp Bence ennek szellemében például már a második negyedben pályára lépett, ráadásul egy büntetőt is dobott. Kiegyenlítettebb játékot hozott a második negyed, Clark triplájával 31–44-re zárkózott az újonc a nagyszünetre.

A térfélcsere után Dimics volt higgadt, nem hibázta el távoli kísérletét, 31–47. Kosárra kosár volt a válasz, a TF szekerét a Clark-McLane-Bergstedt trió húzta. 42–54-es állásnál Wittmann, Green és Djeraszimovics is szerzett két-két pontot, s bár egy büntetővel operált a házigazda, de Molnár Márton közelije után a húsz pontos vezetésért támadhatott a KTE, amely Green révén lépte át az álomhatárt, 43–64. A játékrész hajrájában faragtak hátrányukból a budapestiek, 51–68-cal fordultak rá a csapatok az utolsó tíz percre.

A lényegi kérdések már tulajdonképpen az első negyedben eldőltek, a KTE-Duna Aszfalt győzelme nem forgott veszélyben. Lehetőséghez jutottak a fiatal játékosok is, Kucsera Dániel kiválóan szállt be, eredményes volt távolról és két labdát is szerzett. Krnajszki kettesével alakult ki a 64–86-os végeredmény, a csapat megszerezte szezonbeli első győzelmét idegenben.

Folytatás jövő pénteken 17 óra 30-kor, amikor a KTE-Duna Aszfalt a Naturtex-SZTE-Szedeákot látja vendégül a Messzi István Sportcsarnokban.

Forray Gábor: – Számítottam rá, hogy nem lesz ez egy könnyű meccs. Ismerem Merim Mehmedovicsot, egy fanatikus edző, most is jól felkészítette csapatát. Azt kaptam, amit vártam – nyilatkozta a mérkőzést követően Forray Gábor, a kecskemétiek mestere. – Számunkra kötelező volt a győzelem, ennek megfelelően nagyon profin le is hoztuk a meccset. Szem előtt tartottam azt is, hogy van két-három olyan játékosunk, akik még nem igazán kapták el a ritmust, próbáltam nekik több időt adni. Azt gondolom, ezt meg is hálálták. Minden csapat olyan erős, amilyen az utolsó játékosa. Hosszú még a szezon, mindenkire szükségünk van. Boldog vagyok, hogy megszereztük az első idegenbeli győzelmünket. Gratulálok a csapatomnak, a TF-nek pedig további sok sikert kívánok.

Serco-TF-Budapest – KTE-Duna Aszfalt 64–86 (15–29, 16–15, 20–24, 13–18)

Budapest, Ludovika Aréna, V.: Földházi T., Balogh Gy., Horváth Cs. (Páli K.)

TF: Buzás 3/3, Szobi 2, Clark 24/6, McLane 9/3, Bergstedt 21. Csere: Beák, Krnjajszki 5, Meleg. Vezetőedző: Merim Mehmedovics

KTE: Wittmann 11/3, Mészáros 4, Djeraszimovics 12, Dramicsanin 20/9, Karahodzsics 11. Csere: Green 16/3, Fülöp 1, Dimics 6/6, Molnár M. 2, Lukács, Molnár D., Kucsera 3/3. Vezetőedző: Forray Gábor